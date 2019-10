– Oktoberfest er litt som pornografi. Du vet ikke helt hva det er, men du kommer uansett!

Dødens dal var mandag fylt av øl, lederhosen, dirndl og allsang.

Tross oktoberkulda var Dødens dal mandag fylt til randen da 4000 mennesker inntok området. Med øl og allsang gikk UKAs kanskje mest ikoniske arrangement av stabelen, nemlig oktoberfest!

Under Dusken tok turen rett etter åpning, og pratet med noen av de ivrige deltakerne.

Henrik (24) og Jonas (22)

Foto: Torstein Olav Eriksen Henrik (24) og Jonas (22) tror oktoberfest er den beste festen under UKA

Hva har dere på dere og hva heter kostymet?

– Vi har på oktoberfestkostyme fra UKAs butikk.

– Jeg har fra forrige UKA faktisk, forteller Henrik.

– De er kanskje ikke de fineste, men de funker, sier Jonas.

Hvorfor er dere på oktoberfest?

– Oktoberfest er veldig moro! Det er kanskje den beste festen under UKA, sier Henrik.

– Det er det! Man samler en god gjeng og har det moro, legger Jonas til.

Når begynte dere å vorse?

– Jeg begynte elleve, sier Henrik.

– Oj, jeg begynte halv ni jeg, kommenterer Jonas.

Forventninger til dagen?

– Masse øl! Vi håper vi får bord og gleder oss til DDE!

– Gleder oss til resten av folkene kommer!

Hva synes dere om arrangementet?

– Vi har ikke vært inne ennå, men vi tror det blir skikkelig fett!

– Det virker lovende, legger Henrik til.

Vet dere hva oktoberfest handler om?

– Oktoberfest handler om øl!

– Hva det egentlig handler om? Nei, det vet vi ikke altså, innrømmer guttene.

Sånn helt til sist, hva er deres beste sjekketriks på oktoberfest?

– Sjekketriks? Jeg vet ikke, det må vel være å spandere øl?

– Ja, det må jo være det. Det er jo tross alt oktoberfest, kommenterer Henrik og ler.

Jonas (26)

Foto: Torstein Olav Eriksen Jonas (26) forventer å få en del reaksjoner på kostymet sitt. Han begynte å vorse allerede klokken to på nattoget mot Trondheim

– Jeg har reist helt fra Oslo og opp!

Hva har du på deg og hva heter kostymet?

– Jeg har på meg en tradisjonell Strützelhatzel. Den er opprinnelig fra 1826 fra nedre Bayern i Tyskland.

Er den ekte?

– Nei det er nok en replika, sier Jonas og ler.

Hvorfor er du på oktoberfest?

– Jeg ble faktisk tvunget av sjefen min! Så jeg tok nattoget fra Oslo i natt, og sov bare fire timer på veien opp, forteller Jonas muntert.

Når begynte du å vorse?

– Vel, jeg begynte klokken ti, men jeg begynte vel egentlig på nattoget klokken to, forteller Jonas og ler.

Forventninger til dagen?

– Jeg forventer å få en del reaksjoner på kostymet mitt, og en del blikk. Jeg har på meg sykkelshorts for å unngå trakassering, og jeg forventer å komme meg hjem alene.

Hva synes du om arrangementet?

– Jeg kom nettopp, så jeg har ikke fått vært inne i teltet enda. Men jeg tror det blir veldig bra!

Vet du hva oktoberfest handler om?

– Jeg har hørt at det ble startet på Max-Planck-instituttet for å hedre transkjønnede fysikere.

– Nei, det stemmer ikke, skyter en kompis inn, som blir med Jonas halvveis i intervjuet.

– Oktoberfest er litt som pornografi, du vet ikke helt hva det er, men du kommer uansett!

Sånn helt til sist, hva er dine beste sjekketriks på oktoberfest?

– Jeg og vennene mine er ikke her for å sjekke, men for å kose oss, forteller Jonas til kompisen.

Annemarthe (22)

Foto: Torstein Olav Eriksen Annemarthe (22) elsker å kle seg ut, og tror oktoberfest blir årets event.

Hva har du på deg og hva heter kostymet?

– Jeg vet ikke hva det heter, men det er kjøpt på Arti læll.

Hvorfor er du på oktoberfest?

– Oktoberfest høres kjempespennende ut, så jeg måtte dra. Jeg elsker å kle meg ut, og jeg tror dette blir årets event!

Når begynte du å vorse?

– Haha, jeg trodde festen var på onsdag, så jeg dro på forelesning, jeg. Plutselig fikk jeg melding fra ei venninne om at de skulle dra på vors om en halvtime. Så jeg fikk litt dårlig tid, men rakk å komme dit til elleve! De andre startet halv ti, da.

Forventninger til dagen?

– Nei, oktoberfesten varer jo til klokken 19 da, så tar vi det derfra etterpå. Jeg er kjempegira. Noe av det beste jeg vet om skjer jo her på oktoberfest; at folk kler seg ut og er gira, forteller hun og smiler.

Hva synes du om arrangementet?

– Jeg har ikke vært med på oktoberfest før, så jeg kan ikke si så mye. Jeg har møtt noen som er litt overstadig beruset, men jevnt over virker alle glade og blide.

Vet du hva oktoberfest handler om?

– Det kommer jo fra Tyskland, men jeg vet ikke noe utover det.

Sånn helt til sist, hva er dine beste sjekketriks på oktoberfest?

– Haha, det er det siste dere kan spørre meg om! Nei, det er vel bare å være blid, morsom og smile. Det er vel veldig sjarmerende, er det ikke det da? Jeg ville sjekket opp en fyr som var morsom, i hvert fall!

Yngvild (22) og Tonje (23)

Foto: Torstein Olav Eriksen "Yngvild (22) og Tonje (23) startet dagen halv ni med Baileys i kaffen. De mener oktoberfest er UKAs høydepunkt. "

Hva har dere på dere og hva heter kostymet?

– Oktoberfestkostyme! Men det heter vel kanskje noe annet, sier Tonje.

– Jeg tror det heter dirndl, kommenterer Yngvild, og forteller at også de har kjøpt antrekket på Arti læll.

Hvorfor er dere på oktoberfest?

– Vi er her fordi det er kjempegøy. Det er høydepunktet med UKA, forteller Yngvild.

– Ja, det er det beste med UKA, legger Tonje til, og fortsetter:

– Hvis man ikke er på oktoberfest, hvorfor feirer man da UKA?

– Og spesielt med det været her i dag så blir man jo helt i ekstase, sier Yngvild.

– Det er litt som en mini-17. mai – med øl og fest, legger Tonje til.

Når begynte dere å vorse?

– Vi starta klokka halv ni, forteller Tonje og ler.

– Med Baileys i kaffen, legger Yngvild til.

Forventninger til dagen?

– Jeg tror dette blir kjempegøy! UKA har laget et kjempebra opplegg, også skal vi videre til Samfundets etterfest senere, sier Yngvild.

– Skal vi det, spør Tonje.

Hva synes dere om arrangementet?

– Vi elsker det! Det er veldig bra arrangert. Køen inn gikk veldig fort, været er bra og folk er i godt humør.

– Det skaper veldig god stemning

– Og vaktene er superhyggelige, legger Yngvild til.

Vet du hva oktoberfest handler om?

– Å drikke seg drita!

– Nei, du kan ikke si sånn, svarer Yngvild, og fortsetter:

– Det er litt flaut, for jeg vet egentlig ikke hva det handler om. Men vi skal feire oktoberfest med å kle oss i fine kostymer, øl, dans og sang i hvert fall. Vi gleder oss til å kose oss på en fest i regi av Samfundet!

– Eller UKA, som det heter, legger Tonje til.

Sånn helt til sist, hva er deres beste sjekketriks på oktoberfest?

– Man skal ikke bruke ord, men ikke tafse heller, da. Blikket er viktig, forteller Yngvild.

– Enig! Man kan også prøve seg på litt flørting da, sier Tonje.

– Det beste er kanskje å bare si «Hei», uten noe drøyt. Også kan man gi komplimenter for kostymet eller noe, sier Yngvild.