Lyche klarer ikke å ta Japan helt på riskornet

UKEmenyen til Lyche varierer i kvalitet, men har definitivt noen smakfulle høydepunkter.

Det er et modig valg av kjøkkenet på Lyche å forsøke seg på det japanske kjøkken. Veldig mye japansk mat er basert på enkle kombinasjoner av gode råvarer, kombinert med en enorm presisjon når det kommer til kutteteknikker og smakssetting. Sushikokker bruker som regel hele livet sitt uten å noensinne føle at de har mestret håndverket sitt. Helhetsinntrykket av Lyche under UKA-19 er ikke et renskåret japansk konsept, til tross for et ekstensivt utvalg av sake. Heller er det en slags generell Østasiatisk blanding tilpasset nordiske ganer.

Det har ikke blitt gjort noe stort forsøk på skape en japansk atmosfære, bortsett fra noen kirsebærblomster i plast. Rommet er heller innredet etter sponsoren, Norsk Forening for Fjellsprengnigsteknikk, hvis logo «pryder» veggene. Ikke spesielt tiltalende. Selve menyens grafiske utforming, derimot, er pen og står i stil med tematikken.

Menyen har enkelte høydepunkter, men det er også enkelte retter som ikke imponerer fullt så mye. Noen av rettene ligner også i overkant på hverandre. Hvis vi skal anbefale en treretters når du besøker Lyche under UKA, vil vi foreslå å starte med steambuns. Til hovedrett bør du gå for ramen, med kjøtt eller vegetar, etter preferanse. Høydepunktet er den hvite sjokolademoussen til dessert. For de som ønsker mer detaljer: Her følger en gjennomgang av hver enkelt rett du kan finne på Lyche under UKA slik de står oppført i menyen.

Forretter

Steambuns

Pris: 79/99

Foto: foto.samfundet.no Våre to steambuns varierte noe i kvaliteten.

Presentasjonen av steambuns er leken og tiltalende: Små hvite buns fylt med en fargerik kombinasjon av friske grønnsaker og gyllen kylling. Dessverre matcher ikke smaken helt fasaden. Selve bunen er noe deigete, dog god i smaken. Kyllingbitene har en smakfull marinade, men selve kjøttet er ganske tørt. Grønnsakenes smak samsvarer med det friske utseende, og spesielt reddiken er et velkomment innslag. Det var ganske stor forskjell i hvor mye innhold hver bun ble servert med. Spesielt en av oss fikk litt lite fyll. En av bunsene manglet også kimchi, som var litt skuffende. Helhetlig er dette en godt komponert rett som for vår del ikke helt når opp i utførelsen, det kunne gjerne vært litt mer smakfullt.

Foto: foto.samfundet.no Ulik misosuppe vi har spist tidligere, men en god suppe.

Rød misosuppe

Pris: 59/79

En godt krydret suppe. Noe overraskende siden misosuppe tradisjonelt sett er en ganske nøytral suppe, selv om det også finnes store variasjoner av denne retten. Selve basen er veldig god og grønnsakene oppi er friske og gode. Spesielt mengdene koriander og chili settes pris på av oss, selv om enkelte sarte ganer kan bli overveldet. Det fulgte også med en liten porsjon ris som både var tørr og underkokt. Den ble liggende uspist.

Laksesashimi

Pris: 69/89

Foto: foto.samfundet.no Vi har følelsen av at denne retten kunne vi laget relativt enkelt hjemme.

Selve laksen framstår ikke som noe veldig spesielt. En pen rett, men den smaker som laks. God, men det virker som man bare har skjært opp et par biter salmalaks. Den serveres med en enkel mango- og chilisalat og ponzusaus, i tillegg til sprøtt rispapir. Mangoen er frisk, men heller ikke noen stor smaksopplevelse. Det er smått med saus, og vi hadde foretrukket om man fikk en liten dyppeskål ved siden av, heller enn at sausen stort sett er helt over salaten. Teksturmessig er mango og laks en uheldig kombo med ganske lik, glatt tekstur. Her etterspør vi noe med mer kontrast. Dette behovet oppfylles delvis med rispapiret som følger med, men enkelte flak smakte bedre enn andre.

Hovedretter

Ramen

Pris: 129/159

Foto: foto.samfundet.no Ramen er vår favoritt blant hovedrettene.

Vegetarramen

Pris: 129/159

I likhet med kjøttramenen kan også denne retten anbefales som et høydepunkt på menyen. Hovedforskjellen er at istedet for oksekjaken, serveres denne med japansk shimeji-sopp. Denne har en fyldig, men lett smak som bidrar til å samle suppens innhold til en helhetlig opplevelse. Kraften minner såpass om misosuppen, at vi må anta at det er den samme basen som brukes her. Den er også ganske lik ramenen med kjøtt, selv om den naturligvis får smak av oksekjaken.

Lun laks

Pris: 159/189

Foto: foto.samfundet.no Versjonen som serveres på Lyche nå kommer ikke med avokado.

Dette framstår litt som storebroren til sashimi-retten. Hovedforskjellen virker å ligge i at denne serveres med ris, mer laks og mer mango. Denne risen er betydelig bedre kokt enn risen vi fikk til misoen, men imponerer ikke stort her heller. Risen løfter denne retten noe over sashimien, men mange av de samme problemene gjelder også her.

Svinenakke

Pris: 159/189

Foto: foto.samfundet.no En rett som virket veldig tiltalende. Desverre innfrir den ikke på smak.

Denne retten ser veldig god ut på papirert. Det er kanskje ikke den mest japanske retten, til tross for en slapp bok choy på si, servert med potetmos og rødbeter. Likevel høres whiskey- og misomarinaden ut som en vinner. Dessverre er kjøttet vi blir servert ganske smakløst og seigt. Når man reklamerer med langtidsstekt kjøtt forventer man at det vil nærmest falle fra hverandre. Det gjør den ikke, kjøttet er vanskelig å både skjære og å tygge. Overraskende nok ender en veldig god potetmos med å være redningen. Kremete og delikat, denne kunne man spist rett fra kjelen. Potetmos til tross, håper vi at vi bare var uheldige, for dette var virkelig en skuffelse.

Salatwrap

Pris: 119/149

Foto: foto.samfundet.no Vi har desverre lite godt å si om denne retten.

Dette står igjen som et lavpunkt. Denne retten klarer ikke å hente seg inn på noen som helst måte, og det er vanskelig å forstå visjonen bak. En salig blanding av sopp, vannkastanjer, granateple, og tydeligvis tofu, selv om vi ikke plukket opp på det. Det hele er servert i blader av hjertesalat. Den varme blandingen som har ligget i salaten litt for lenge har gjort hvert blad lett lunkent og vassent, og smaken av lunken hjertesalat er lite delikat. Dette kunne kanskje vært mulig å forbedre ved å servere blandingen separat og la gjester fylle salatbladene selv.

Dessert

Hvit sjokolademousse

Pris: 39/59

Foto: foto.samfundet.no Vår favoritt! serveres ikke med granateple, men en behagelig syrlig yuzusakegele.

Menyens vinner. Selv om ingen av undertegnede er store dessertspisere elsker vi denne. Moussen er perfekt kremete. Smaken er elegant, og ikke for søt. Den serveres med crunchy matcha-smuler, laget av grønn te og en lett syrlig gele av sake laget med sitrusfrukten yuzu. Alle disse elementene sammen lager himmelsk kombinasjon av søtt og syrlig, kremete og sprøtt. Hvis det er en ting du bør inhalere fra menyen, er det denne.

Mochikake

Pris: 39/59

Mochikake lages av rismel og har en ganske spesiell konsistens – et sted mellom lim og gummi. Lyches versjon er særdeles gummiaktig og mangler noe av mykheten mochi skal ha. Det virker som den kanskje har stått litt lenge. Likevel er smaken overbevisende, og god i kombinasjon med vaniljeisen. Sistnevnte smaker autentisk av vanilje og det er tydelig at kjøkkenet har tatt seg bryet med å bruke vaniljestenger, heller enn ekstrakt. Desserten kan anbefales, selv om noen kan synes at konsistensen på kaken er litt spesiell, bør de fleste kunne kose seg med isen. Den glaserte ingefæren sammen med vaniljeisen er absolutt et høydepunkt.

Vegansk alternativ

Pris: 39/59

Ifølge menyen vil det veganske alternativet variere fra dag til dag, men ifølge vår servitør har de ikke byttet den ut så langt. Desserten består av en kule pæresorbet og en kule sitronsorbet. Smaksforskjellen mellom dem to er stor, da pæresorbeten er relativt smakløs, mens sitronen har en overveldende, konsentrert sitrussmak. Tross en spiss smak er sitronsorbeten likevel meget god. Denne desserten er også toppet med kandisert ingefær, som også her gjør seg godt.

Anmeldelsen ble gjort basert på alle rettene fra menyen etter avtale med UKA og Lyche. Vi besøkte restauranten på to separate dager, søndag 06.10 og tirsdag 08.10. Priser er for medlem/ikke-medlem. Foto er tatt av UKAs fotogjeng på et tidligere tidspunkt.