Pass på deg selv, hvis ikke lydteknikeren gjør det

For høy lyd på konsert kan ødelegge både for konsertopplevelsen, og hørselen.

Hørselen er en utrolig ting. Den er en kilde til stor nytelse, gjennom blant annet musikk, men også stillhet. På den annen side er hørselsskade en konstant plage, og i mange tilfeller uhelbredelig. Da er det ikke lenger noe stillhet å lytte til, og sosialt samvær kan bli utfordrende. Det kan skje hvem som helst. Hørselen er svært ømfintlig, og langt mer utsatt for skade i hverdagen enn andre sanser. Spesielt utsatt er folk som liker å ha det veldig gøy ved å dra på konsert.

Lydnivået på alle forsterkede konserter jeg har dratt på siden sommeren har vært SJUKT høyt. Jeg har vært dum som ikke har brukt hørselsvern, men håpet at det skulle gå bra. Denne tankegangen, som jeg vet mange nordmenn deler, er en direktereise til Støyskadeland. Skal lyd på konsert være høy nok til at alle skal høre den? Ja. Skal den være så høy at hver konsonant skjærer som en kniv rett inn i trommehinnene, og slå som et slag i trynet som kunne slått ut en proffbokser, i et rom så lite som Lokal Scene? Herregud, nei.

Alle hører jo alt mer enn godt nok. Og alle rundt meg sitter med dårlige pokerfjes og tenker «går dette bra, da?» Nei! Absolutt ikke! Og jeg sitter og digger til den fantastiske musikken, med fingrene så langt inn i ørene at de nesten rører hverandre, man ser jo ikke tilregnelig ut.

Å være på utekonsert med Highasakite på Moldejazz i sommer, selvfølgelig med fingrene stappet inn i ørene, var som å se 3000 mennesker frivillig gå barbeint i lava. Folk står der med ølen i hånda og prater med gjengen sin som om dommedagstrompetene ikke lyder kun tjue meter fra dem. Hvert drønn fra bassen føltes i hjertet som det føles når man får et brev i posten om at dama di har slått opp, eller at barnet faktisk ikke er ditt.

På sPacemoNkey, også Molde 2019, var det flere som dro fordi de trodde lyden faktisk skulle gå utover helsa deres, enn de som dro fordi de ikke likte musikken. Det var som musikkens Ironman-triatlon.

Det bringer oss til konsekvens nummer to: Lydnivået trekker ned konsertopplevelsen fordi tilhørere blir for slitne i hodet til å nyte musikken, selv om de liker den. Så slitne at de drar. Da har lydteknikerne, eller artistene selv, skutt seg i foten. Det er absolutt mange lydteknikere som passer på å skåne publikummet sitt, og dem vil jeg takke varmt. Lydnivået på konserter kan ikke fortsette å være så høyt som nå. Videre må alle bevisstgjøres om at trommehinnen ikke er laget av stål. Hvis ikke, vil vi få hundretusener av nordmenn som lever med unødvendig, selvpåført pine.

Hvis du bruker redningsvest på havet, bruk ørepropper på konsert.

Hvis du gir barna dine øreklokker på nyttårsaften, unn deg ørepropper på konsert.

Hvis du går i offentligheten med klær på, bruk ørepropper på konsert.