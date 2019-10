Derfor stanser bussen mellom 12.00 og 14.00

En politisk streik gjør at alle buss- og togavganger innstilles i to timer torsdag.

Det skriver både AtB og Vy på sine nettsider.

Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund har vedtatt politisk streik torsdag 10. oktober. Dette gjør at all togtrafikk stanser mellom 12.00 og 14.00 torsdag.

Nå har også AtBs ansatte valgt å slutte seg til den politiske markeringen.

Større arrangement i Trondheim

Streiken er en protest mot innføringen av EUs fjerde jernbanepakke. I tillegg til NJF og NLF deltar Fagforbundet, Fellesforbundet, Yrkestrafikkforbundet og Delta Jernbane i streiken.

I Oslo vil buss, trikk og T-bane stå i en halv time fra 12.30 til 13.

– Det blir også et større arrangement i Trondheim i en time, fra klokka 12.30. Utenfor Trondheim stasjon blir det musikk, appeller fra fagforeninger og politikere, og fanemarkering, sier Kjell S. Johansen, som leder Lokomotivpersonalets forening Trondheim til Adresseavisen.

Ingen alternativ transport

Vy skriver på sine sider at det ikke blir satt opp alternativ transport for passasjerene for avgangene som er berørt før, under og etter streiken.

AtB skriver på sine nettsider at deres reisegaranti ikke gjelder når forsinkelsen eller innstilling av avgangen skyldes forhold som streik.