Endelig klubb i Klubben

Tyskerne, i form av Digitalism, intar igjen Samfundet og lager betraktelig bedre stemning nå enn det de gjorde i 1939.

De to gutta i Digitalism sniker seg nærmest opp til mixe-bordet på scenen i klubben, hvor de kjapt gjør noen siste justeringer og setter i gang kvelden. I starten høres den basstunge EDM-en som kommer ut fra høyttalerne nesten litt for massivt ut for lokalet, men om lag to minutter ut i settet har jeg glemt den tanken og akklimatisert meg til kveldens musikalske værprognose.

Musikken som skyller inn over klubben i løpet av kvelden preges av skapre synther som kutter gjennom de teksturerte basslinjene til Digitalism. Det tar ikke lange tiden før dansingen blant publikum har spredd seg fra de opprinnelige fire gjengene og til de andre, og ved hjelp av kleine danseres beste venn, stroben, begynner ting å ta av.

Tyskere er ikke bare gode på basstung EDM: Enorme mengder øl, lederhosen og ompamusikk er også som en tysk spesialitet å regne.

Det hjelper godt på at det ser ut som om artistene på scenene genuint har det gøy når de står og plotter kveldens neste overgang og klimaks som skal til å treffe dansegulvet. Ved flere anledninger tar de seg god til for å komme fra A til Å, uten at dette føles som kjedsommelig. De leker med elementer fra flere forskjellige sjangre for å krydre EDM-en de spiller, hvor flere av de tyngre elementene fungerer live fordi publikum blir gradvis eksponert for det.

Etter å ha teaset publikum med tekno elementer og noen tynge acid synths i en lengre periode, lar Digitalism publikum virkelig føle på litt tyngre elektronika med god suksess. Ironisk nokk, er det er sjeldent man får opplevd såpass til klubb-stemning i Klubben, og det er ikke vanskelig å skjønne at det er et marked for det når man ser hvor mye folk koser seg til Digitalism.

