Nelvik holder liv i Lørdagsrådet med glans

Lørdagsrådet seiler trygt og stødig gjennom et hav av helt gjennomsnittlige studenter

Som semilojal lytter av Lørdagsrådet gledet jeg meg aller mest til å se Live Nelvik i sin 160-noe høye person (dette er rent øyemål, “Live Nelvik høyde” ga ingen treff på Google). Vil det være overdramatisk å si at det nesten var en litt guddommelig opplevelse? Neida. Nelvik er nemlig uten tvil like dyktig i kjøtt og blod som hun er gjennom din lokale podkastapplikasjon. På den ganske så stygge sofaen på scenen har hun med seg komiker og skuespiller Christian Mikkelsen, regissør og skuespiller Caroline Johansen og journalist og programleder Are Sende Olsen.

Det var selvfølgelig mye om sex, for sex selger, og salen var jo tross alt proppet full av studenter i sin beste fruktbare alder.

Denne trioen, ledet av Nelvik, rådet innsenderne og publikum gjennom i underkant av ti problemstillinger. Ifølge Nelvik selv var e-postkontoen til Lørdagsrådet stappfull med Trondheimsstudentenes problemer, så det var noe skuffende at hun valgte å treffe bredt enn snevert. Det var selvfølgelig mye om sex, for sex selger, og salen var jo tross alt proppet full av studenter i sin beste fruktbare alder. Men, mange av problemstillingene hadde meget kjent ordlyd, og som ung og student selv i Trondheim ønsket jeg å få et innblikk i mine medstudenters dypeste hemmeligheter og problemer. Slik ble det altså ikke.

En elegant dose slapstickhumor

Dette til tross satt latteren løst i salen og rådgiverne spilte hver sin rolle godt: Johansen som en (kanskje litt for) pratsom, men sympatisk dame, Mikkelsen som moroklumpen med glimt i øyet og Sende Olsen som den litt vulgære onkelen på slektstreff. Når Johansen støtt og stadig pratet seg bort, var Mikkelsen flink til å trekke ut essensen og spilte videre på hennes poenger.

Mikkelsen er i tillegg kjapp i replikken, og det er ingen tvil om at han er komiker av yrke, for ved gjentatte anledninger får han hele Storsalen til å hive etter pusten. For ja, så hardt lo vi. Sende Olsen følte kanskje behovet for å være litt mer tilbakelent, men han tar rollen som djevelens advokat og setter ting på spissen.

Noen ganger så på spissen at det er går en svak bølge av nervøs latter gjennom salen, for er det egentlig lov å le av middels grove vitser i 2019? Storsalen virket litt usikker. Det man ikke får gjennom lydbølger er den visuelle slapstickhumoren som benyttes generøst av kvartetten på scenen. Dette er noe som gjør seg utrolig godt, og komplementerer de vittige kommentarene som rådgiverne byr på underveis.

Storsalen våknet også til liv når Side Brok leverte en skikkelig lovefest av en konsert.

UKA gjorde et smart valg ved å booke et av Norges mest populære podkaster til selve kjernen av deres hoveddemografi – helt vanlige studenter i begynnelsen til midten av tjueårene. Det var helt fortjent at billettene til arrangementet ble utsolgt med lynets hastighet, for Storsalen var stappet full til rimmen. Luftkvaliteten gikk proporsjonalt nedover jo lenger ut på kvelden vi kom, men igjen, jo mindre oksygen til hjernen, jo morsommere virker alt.

Så kommer spørsmålet: Var det faktisk morsomt? Tross alt, UKA har tagget arrangementet som #comedy på Facebook, og jeg vil med min middels gode sans for humor si at ja, vi lo. Jeg lo, Lørdagsrådet lo, og det gjorde jammen meg resten av Storsalen også.