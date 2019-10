Ut med volleyball, roundnet er det nye

Roundnet er en enkel og spretten eksamensavveksling som blir mer og mer populær i Trondheim.

En søndag i Høyskoleparken er fire personer i stor aktivitet rundt et nett som står på et lite stativ på gresset. Selv om latteren sitter løst, er konsentrasjonsnivået høyt når de slår en liten gul ball mellom seg. Sporten kalles roundnet og vokser raskt i Trondheim.

Sporten går ut på at to lag konkurrerer om å ikke miste ballen i bakken. De slår ballen mellom seg med hendene og ned i nettet som fungerer som en trampoline. Ballen spretter opp, og deretter tar det andre laget over.

Motstanderlaget har ikke lov til å stoppe eller være i veien når de ikke har ballen. Spillet fortsetter fram til noen mister ballen i bakken, og da får motstanderen et poeng. Det er som regel to spillere på hvert lag. Sporten kan virke som en blanding av volleyball og squash.

Oppdaget sporten på utveksling

Gjengen som spiller denne regntunge søndagen består av to jenter og to gutter, alle medlemmer av NTNUI Surf. Når de sklir rundt på det våte gresset i trønderbyen er de langt fra stedet hvor en av de fire surferne oppdaget spillet.

Lederen for surfegruppa, Sondre Rodahl, var på utveksling i San Diego, California. Der fikk han prøve roundnet, som ganske lenge har vært en populær sport i USA. Etter han tok det med tilbake til Trondheim har interessen spredt seg i NTNUI Surf.

– Jeg tok med meg settet til Trondheim og introduserte det til venner. Det fungerer blant annet veldig godt som avkobling fra eksamen. Det har også blitt en aktivitet i NTNUI Surf når vi ikke surfer. Det går godt sammen med grilling for eksempel, sier Rodahl.

Lett å mestre

Etter kampen er det fortsatt god stemning mellom de fire. Ingvild Lervåg og Monica Breivik overlater forklaringen til Rodahl og kompisen Bendik Wangen som entusiastisk forteller om sporten. De er veldig klare på at det er lett å mestre, og at det fint kan bedrives som en morsom aktivitet i ulike sosiale sammenhenger.

– Roundnet er en veldig tilgjengelig sport. Nett og ball er det eneste du trenger. Vi har tatt med settet på ulike arrangementer, og mange mestrer det veldig fort, sier Wangen.

Foto: Antonia Mangold Enkel sport: Nett og ball er alt en trenger for å spille roundnet.

Navnet roundnet kommer, noe åpenbart, av det runde nettet som er sentrum for spillet. Sporten er også kjent som spikeball, da det på fagspråket heter å spike ballen når man slår den, forteller Rodahl.

– Det kan sammenlignes litt med volleyball, bare at ballen slås nedover istedenfor oppover. Det er ingen grenser for hvor stor banen kan være, men treffer man kanten på nettet er ballen ute, forklarer de.

Reglene er lette å sette seg inn i og å huske. Midtpunktet er det runde stativet med nettet. Rodahl og Wangen forklarer detaljene.

– Man server med hånden fra to meters hold fra nettet, og mottaker kan stå hvor den vil. Man kan be om ny serve dersom ballen for eksempel havner utenfor rekkevidde. Ellers er det lov å bruke alle kroppsdeler. Man kan ha tre berøringer innad i laget før man spiller ballen ned i nettet igjen.

Turneringsspill og fritidsaktivitet

Det at spillet er så lavterskel, og at man kan spille det nesten hvor som helst, kan være en av grunnene til at det har blitt populært i Norge, mener de.

– Stranda er kanskje det optimale, men turneringene går som regel på gress. Det er også mulig å spille inne, men det har vi ikke prøvd enda.

Ja, du leste riktig. Det arrangeres turneringer i roundnet her i Trondheim fra tid til annen. Rodahl og Wangen slår fast at det så langt har vært stor suksess, med mange deltagere og god stemning.

– Fram til nå har vi arrangert to turneringer. Én på vårparten med 8 lag påmeldt, og én til på høsten hvor det var hele 16 lag påmeldt. Dette viser at vi etterhvert har blitt flere og flere sier de.

De tror også at roundnet som fritidsaktivitet har et stort potensial for å fortsette å vokse i Trondheim. De er veldig åpne for å ta imot flere som har lyst til å prøve. Per dags dato er det ikke en egen gruppe innenfor NTNUI, men om populariteten vokser kan det kanskje bli det.

– Jeg tror dette blir større og større. Vi har også møtt folk som har prøvd det andre steder, og vi ser at engasjementet vokser. Bare i vår krets er det rundt 15-20 stykker som ofte er med og spiller, sier Rodahl.