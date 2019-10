Fri deg fra teknologiapatien

Klimakrisen kan løses med teknologi, så lenge du tar ansvaret først.

For et år siden hadde jeg en forelesning om materialer og plast. Foreleseren sa at det er få ting som kan erstatte plast slik det er nå, fordi plast har så utrolig mange gode egenskaper. Derfor burde vi vente med å fase ut plasten til vi har skapt andre gode alternativer. Man bør likevel være forsiktig med å fremme ideer om at «teknologien kommer til å fikse det.»

Tanken om at det bare finnes én helhetlig løsning på klimakrisen gjør at en slik løsning virker uoppnåelig, ettersom klimaspørsmålet er så komplekst. Dermed virker det nytteløst å engang prøve å endre noe som enkeltmenneske. Realiteten er at det er små oppdagelser og nye løsninger som litt etter litt gjør at vi kommer nærmere å nå klimamålene. Vi kan bare ikke vite når løsningene kommer. De kan komme i morgen, eller de kan komme om 20 år. Historien viser at vi ofte er litt for optimistiske om hvordan framtida kommer til å se ut. Jeg har nemlig fortsatt ikke sett en eneste flygende bil suse over Elgeseter bru.

Det er ikke bare naivt å tenke at teknologien skal redde oss, det kan også være direkte farlig. Fordi i det man sier at teknologien skal redde oss, tar man også vekk enkeltpersoners ansvar. Elefanten i rommet er at vi også må endre vanene våre. Utslipp og forbruk henger tett sammen og jaget etter vekst må ta slutt en dag. Vi har en økonomi som er lagt opp til at man alltid skal tjene litt mer enn året før, nå er kanskje tiden inne for begynne å se litt på andre måter å leve på. Alle trenger ikke å bo i et kjempekollektiv på Svartlamoen, men kanskje må man innse at alle ikke trenger å eie sin egen bil i framtida.

Vi kommer ikke til å få en delingsøkonomi i løpet av 2020. Derfor må vi heller utnytte det systemet som allerede finnes. For å få midler til ny forskning trenger man at investorer mener at forskningen har en markedsverdi og potensiale for vekst. Penger er jo tross alt vår eneste felles religion, som en viss NRK-serie har lært meg. Derfor er det beste du kan gjøre for å fremme ny forsking å endre dine egne vaner. For i det markedet forstår at det ikke er noen som spiser kjøtt lenger, vil de ikke bruke mer penger på å forske fram verdens beste biff. Da vil de heller bruke midler på hvordan lage best mulig vegetaralternativer. Hvis du er en ekte teknologioptimist, er det beste du kan gjøre å endre dine egne vaner.