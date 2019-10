Slående åpenbaring

Hvem skulle trodd at å bli slått i ansiktet mens du har sex er stressende.

Alle går vel gjennom en slags seksuell oppvåkning. En periode i livet der du innser hva du liker, og at det kanskje er andre ting enn misjonærstillingen der ute.

Som ung og usikker syntes jeg til å begynne med at det var mer enn nok å skulle være på topp og ta styring. Etter hvert ble jeg varm i trøya og innså at det er mye gøy å finne på. Du vet aldri om du liker noe før du prøver det, så mye måtte testes.

Da jeg var 19 år bet kjæresten meg i brystvorten, og poff slo det meg. Siden den gang har jeg bedt menn bite hardere og hardere. Jeg begynte så å lure på om jeg likte det enda røffere.

Jeg var rundt 21 år da jeg bestemte meg for at å få litt deng under sex kunne vært gøy. Å be om noen slag på rumpa er noe de fleste synes er innafor, og det er enkelt å overtale menn til.

Verre var det da jeg fikk det for meg at jeg ville slås i ansiktet. Dette ville ingen av mine one night stands bli med på. Av en eller annen grunn ville de ikke slå ei dame i trynet første gang de pulte henne? Uforståelig.

Men så! Under over alle under: Jeg fikk en kjæreste som faktisk kunne tenke seg å slå meg i trynet. Herremin, der var sexlivet komplett. Det blir ikke bedre enn dette, en fyr som er med på å prøve nye ting. Nå skjer det ting her! Slik ble jeg endelig slått i ansiktet av en fyr som var glad i meg. Drømmen for enhver kvinne, ikke sant?

Men, så traff det meg. Selv om jeg egentlig syntes det var spennende, og at det spicet opp sexlivet, ble jeg usikker. Skal han slå meg nå? Enn nå? Dette viste seg å ikke være optimalt.

Hver bevegelse han gjorde ble tolket som forberedelse til slag. Jeg er tydeligvis en kvinne som liker forutsigbarhet, i alle fall når det er smerte og sjokk involvert. Man lærer noe nytt om seg selv hver dag, gitt. Å slås i ansiktet var dessverre ikke så stas som jeg trodde det skulle være.

Så hva gjør du når du har overtalt typen til å slå deg? Han gjør det, og liker det, men du har ombestemt deg? Jeg er veldig for kommunikasjon om hva man liker og ikke liker, men syntes det var litt kleint siden dette var mitt initiativ. Som den konfliktsky dama jeg er, bestemte jeg meg dermed for å ta tiden til hjelp.

Kanskje jeg ville slutte å være nervøs for å bli slått, og til slutt bare like det. Bedre å gi det litt tid enn å overlevere denne nedslående nyheten, tenkte jeg. Det tok meg minst en måned før jeg tok det opp.

I løpet av måneden har kjæresten blitt vant til tanken om at jeg liker å bli slått. Hver eneste gang han rører seg under sex, skvetter jeg til og lukker øynene. Han er (heldigvis) for oppslukt til å merke dette, men jeg lever med en konstant angst for at ja, jeg blir slått i trynet.

Han tar ikke spesielt i, selve slagene er helt innafor. Det er usikkerheten jeg ikke klarer å leve med. Angst og sex er en dårlig kombinasjon, så jeg koser meg egentlig ikke før etter at jeg har blitt slått.

Til slutt, en kveld mens vi pusser tennene, kvinner jeg meg opp. «Du, det med å slås i ansiktet… Det viser seg at det gir meg mer angst enn nytelse, så kanskje vi dropper det?»

Og han, den stakkars mannen, blir så klart opprørt, for nå har han slått ei dame gjentatte ganger som ikke liker det. Det var ikke særlig gøy syntes han, noe jeg forstod godt. Få ting er kjipere enn å vite at du har gjort noe partneren din ikke liker i senga.

Etter det har jeg prøvd å si ifra tidligere om hva jeg liker og ikke. Det viser seg at det er best for alle. Hvem skulle trodd? Så plis, ikke slå meg i ansiktet, takk.

