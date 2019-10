Første slipp til Pstereo er klart

At festivalen går tilbake til to dager skal ikke senke kvaliteten, forteller bookingansvarlig Kim Aasli.

Gabrielle og Neville Staple Band annonseres til Pstereo 2020 bare to måneder etter at årets festival tok slutt. Bookingansvarlig Kim Asli skriver i en pressemelding til Under Dusken at dette er et rekordtidlig slipp, og at det er en pekepinn på hva de ser for seg at neste års festival kommer til å bli.

Gabrielle ble en norgesfavoritt allerede i 2011 da landeplagen «Ring meg» lå latent på alles lepper. Siden har bergensartisten blitt nominert til blant annet Spellemannprisen i kategorien “årets hit” for låta «Fem fine frøkner» og “årets liveartist” på P3 Gull.

Nylig har hun også sluppet det nyes albumet Snart, Gabby. «Gabrielle har bevist en gang for alle at hun er i verdensklasse, og denne konserten vil garantert gå ned i historiebøkene som en av de råeste, mest energiske og vakreste», skriver Asli i pressemeldingen.

Jamaicansk-britiske Neville Staple er mest som frontfiguren i bandene The Specials, Fun Boy Three og Special Beat, men skal under Pstereo 2020 figurere som frontmann i eget band og feire en 40 år lang karriere. Staples sitt bidrag til to tone-sjangeren har vært med på å forme britisk populærmusikk med en rekke hits. Noen eksempler er «Ghost town», «A Message To You Rudy», «Gangsters» og «Our Lips Are Sealed». Staple har fått mye av æren for å bringe det jamaicanske uttrykket inn i britisk musikk.

Lørdagsrådet live i Storsalen: Som hånd i hanske for helt allminnelige studenter.

Variert plakat

Bookingansvarlig Kim Aasli forteller i et intervju at han har stor tro på at begge disse to vidt forskjellig artistene vil treffe bredt blant publikummet i Trondheim.

– Gabrielle hadde et stort nedslagsfelt allerede da hun slo gjennom i 2011. Da traff hun kanskje en yngre målgruppe enn i dag, men hun er fortsatt like vital og god som 35-åring. Nå treffer hun både de over og under 25 år, sier han.

Ska-miljøet i Trondheim står også sterkt sier Aasli og mener The Neville Staple Band vil bli meget godt mottatt på Marinen

– Hopalong Knut, for eksempel, fikk en helt fantastisk feedback da de spilte hos oss i comebacket i 2017. Neville Staple er en garantist for god stemning! Tidligere har han headlinet blant annet Øya og Roskilde, da som frontmann i legendariske The Specials. Sommer, sol og ”A Message To You Ruby” nede på Marinen blir garantert ikke feil!

– Vi har jobbet med bookingene til Pstereo 2020 siden før sommeren og har mange andre ting vi gleder oss til å informere om, både norske og internasjonale. Vi tipper at neste slipp vil komme etter UKA, nærmere november. Publikum vil få en god anelse om hvordan festivalen 2020 blir før jul, forteller Aasli.

Kommentar – Å mislike popmusikk er en dårlig erstatning for å ha en personlighet.

Tilbake til todagers festival

Tidligere i høst ble det annonsert at Pstereo går tilbake til å være en todagers festival etter å ha vært tredagers i fire år. Kim Asli forteller at denne endringen er gjort på bakgrunn av tilbakemeldinger fra publikummet.

– Majoriteten har gitt tilbakemeldinger om at tre dager blir litt i overkant. Det gikk veldig fint i 2016 og 2017. I 2018 ble været litt utfordrende, og vi så at mange begynte å kjøpe dagspass istedenfor festivalpass. Derfor har vi veldig stor tro på at tilbakeføringen til todagers festival skal bli godt mottatt, noe vi forøvrig fikk en klar indikasjon på da vi solgte 1000 forsalgspass allerede mandagen etter årets festival.

Samtidig er det ikke til å stikke under en stol at festivalbransjen er i stor endring. Festivaldøden har herjet i Sverige, og kan se ut til å ha nådd Norge også. Mange norske festivaler, noen av de blant landets største, er borte i dag, som for eksempel Norwegian Wood, Bakkefestivalen og Slottsfjell som måtte avlyses i år.

– Økte honorarer og dårlig platesalg er noen av grunnene til dette. Live musikk er en ferskvare som øker i pris. Pstereo har et veldig lojalt publikum som er glade i festivalen, i tillegg ser vi også at vi klarere å rekruttere nytt blod hvert år og det er inspirerende. Vi gleder oss og føler mye positivitet rundt festivalen, forteller Aasli videre.

Pstereo 2020 avholdes på Marinen 21. - 22. august. Billettene legges ut på torsdag, med et begrenset antall pass til studentpris.