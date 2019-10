Alt du ikke vil vite om forkjølelse

Hva skjer når du nyser i forelesningssalen en tidlig mandag, og hvorfor hjelper ikke fylla på forkjølelsen? Her er flere tips for å øke levestandarden under sykdomsforløpet ditt.

Høsten bringer både kortere dager og en sliten almenntilstand for mange, men hva leder til at folk hoster i gatene? Hva er forkjølelse og hvordan får man sykdommen?

Forkjølelse er en luftveisinfeksjon i de øvre luftveiene som er forårsaket av virus. Symptomer på en forkjølelse er snørrete nese, sår hals, hosting, hovne lymfekjertler og feber.

Mange er ikke kjent med hva et virus er, og at det er viktige forskjeller mellom bakterier og virus.

– Bakterier er selvstendige encellede organismer, i motsetning til virus som krever en annen celle for å kunne formere seg, forteller overlege og virolog Andreas Christensen

Christensen forteller videre at virus ikke utfører noen livsprosesser før den kommer inn i en vert, og blir derfor sett på som å være i grenseland mellom liv og ikke liv.

– Grunnen til man blir forkjølet hvert år er fordi det eksisterer mange forskjellige virus som forårsaker forkjølelse, men blant disse virusartene er det Rhino-viruset som dominerer blant unge og gamle.

En annen ting å merke seg er i følge Christensen forskjellen mellom influensa og forkjølelse. Influensa forårsakes av et bestemt virus, nemlig influensaviruset. Her er symptomene mye av det samme som ved forkjølelse, men en vil få høyere feber dersom en har fått influensa.

Du er smittefarlig før hosten setter inn

Et kjennetegn ved virus som forårsaker forkjølelse er at det ikke forblir permanent i kroppen. Viruset infiserer overflatecellene i luftveiene, og vil deretter ødelegge overflatecellene når viruset formerer seg. For at kroppen skal bekjempe viruset oppstår det en betennelsesreaksjon i luftveiene.

Betennelsesreaksjonen bidrar til økt blodtilførsel slik at immunceller kommer til området, men samtidig vil nerveceller i luftveiene bli trigget, og det er dette som leder til hoste.

Foto: Jonas Halse Rygh

Hosting er gunstig for mennesker og dyr generelt, fordi det er en måte for å få irritanter og slim ut av luftveiene. Derimot er det også gunstig for viruset at man hoster, siden dette sikrer spredning.

– Det gunstigste for et virus er når det klarer å gjøre noen syk nok til å smitte andre, men ikke så syk at man må være hjemme. Dette er grunnen til at Rhino-viruset er ganske utbredt i motsetning til ebola-viruset. Ebola-viruset har så høy dødelighet at spredningen blir lav og epidemier vanligvis dør fort ut, forteller Christensen.

Grunnen til at man blir smittet av hosting og nys er fordi slimet man hoster opp inneholder døde overflateceller og virus. Virusene er veldig tallrike i dråpene man hoster ut i omgivelsene, og etter man har inhalert noen dråper med virus, vil sykdom bli resultatet dersom immunforsvaret er sårbart for denne virusarten. Derfor er det lite håp for å unngå å bli eksponert for viruset når en i kollektivet eller samboeren er forkjølet.

– Dessverre er det ingen måte å forebygge forkjølelse, men en vil etter hvert få en immunitet mot ulike arter av virus.

Ond sirkel

Studenthverdagen oppleves ofte som stressende med mange tester og innleveringer å prestere på. Dessverre er man mer utsatt for sykdommer som forkjølelse dersom et høyt stressnivå vedvarer over lengre tid. For enkelte kan dette gjøre en vond situasjon verre, når mindre energi leder til at mindre skolearbeid blir gjort. På sikt vil dette lede til bekymringer, som øker et allerede høyt stressnivå.

Helsesykepleier i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, Monica Brun Løkkeberg har flere tips for å komme ut av denne onde sirkelen.

– Dersom man opplever at stresset bygger seg opp over tid og at situasjonen blir vanskelig å håndtere på egenhånd tilbyr Sit råd gratis stressmestringskurs. Andre tips er å få oversikt over de ulike gjøremålene og ta én ting av gangen. Det er viktig å prioritere, og dersom man føler for å snakke med noen kan man kan man booke samtale med Sit råds helsesykepleiere eller rådgivere på campus.

Videre er det mange studenter som velger å koble ut med å gå på fest. Det er viktig å merke seg at når en deler flaske, sminke, eller har nærkontakt med andre mennesker, vil man bli eksponert for ulike virus. Derfor er det ofte slik at det kommer en ny runde med forkjølelse etter hver fadderuke.

En annen grunn til at forkjølelse smitter raskt, er at man kan smitte andre før hostingen og andre symptomer setter inn. I tillegg til dette vil man bare blir mer smittefarlig desto verre man blir. Derfor foreslår helsesykepleieren at selv om en ikke bør isolere seg når en er syk, bør en likevel ta hensyn med god håndhygiene og å unngå nærkontakt.

Kjerringråd eller saltvannsskylling?

Overlege Christensen forteller at siden sykdomsforløpet til forkjølelse ofte er kort, leder dette til mytedannelser i form av kjerringråd.

– Når symptomene er på sitt verste, prøver man ofte ulike triks, som trening, høye inntak av C-vitaminer eller å kjøle ned halsen med isbiter. Man vil derimot ofte bli frisk uansett om en følger kjerringrådene eller ikke, og man sitter igjen med opplevelsen at kjerringrådene virket, sier Christensen.

Videre forteller han at høye inntak av vitaminer er skadelig for kroppen, og en bør ikke innta mer enn anbefalt dosering av vitamintilskudd.

Mange opplever at mat som inneholder hvitløk, ingefær og chili hjelper med å løsne slimet. Overlegen forteller at hvitløk og ingefær ikke har dokumentert effekt på å løsne slim, men at han selv har erfart at ingefær kan virke noe slimløsende.

Foto: Jonas Halse Rygh

– Det er mulig å lindre symptomer når man har forkjølelse. Man kan ta febernedsettende, og dersom man har mye slim, kan en ta saltvannsskylling eller bruke damping. Disse tiltakene er både aktuelle og dokumenterte, forklarer Christensen.

Han forteller videre at den største faktoren for lengden på sykdomsforløpet er ens eget immunforsvar, og hvilke virus det tidligere har måttet bekjempe. Samtidig er den allmenne helsen også en faktor. Dersom man sover lite og opplever kronisk stress kan en være mer utsatt for infeksjoner, og sykdomsforløpet kan bli noe lenger. Det er også viktig å ikke fryse, siden dette er en påkjenning for kroppen.

– En annen viktig ting å merke seg er at virusinfeksjoner som forkjølelse legger opp til infeksjoner av andre slag. Dersom en får økende smerter i bihulene, pusteproblemer eller langvarig feber bør en oppsøke lege.

Både Andreas Christensen og Monica Brun Løkkeberg avslutter med å fortelle at å være forkjølet et par ganger i året er normalt, og mer eller mindre umulig å unngå.