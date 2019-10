Blant de beste pizzarestaurantene i byen

Superhero Pizzas interiørarkitekt lider av hipster­syndromet, men pizzabuffeen deres er nesten upåklagelig.

Superhero er mest kjent for burgere og billig øl servert til tonene av reggae-musikk. Etter at Nattergalen gikk dukken tok Superhero over lokalene og stelte i stand egen pizzarestaurant. Her serverer de pizzabuffé hver dag mellom klokka 11 og 16.

Wish you were here, man

Pizzabuffeen har allerede stått framme i noen timer, men det ser likevel fristende ut.

SUPER HERO PIZZA Olav Tryggvasons gate 33

Vi spiste: Pizza

Pris: 169 kr inkl. brus.

Tidspunkt: Hver dag kl. 11 - 16

Studentrabatt: Nei.

Hvem passer det for: Deg som setter pris på god pizza og billig øl

Insidertips: Prøv maiskrem!



Pizzabunnen er tynn og sprø, og gjør en delikat krumning ute ved skorpekanten.

– Dette er noe annet enn skosålene på Egon, sier Gastromat og slikker seg om munnen.

Piffi og Gastromat setter seg ned med sine respektive pizzastykker mens en reggae-versjon av «Wish You Were Here» går over anlegget.

Her er det knapt noen bommerter utover de litt umotiverte grønnsaks- og skinkepizzaene. De største høydepunktene er kjøttboller og estragonaioli, samt potetpizzaen, som er Piffis favoritt.

– Potetpizza har jeg lagd selv i mange år. Hyggelig å se at det begynner å bli en trend, sier Piffi nonchalant.

Piffi & Gastromat besøker Cowsea: – Dette må være Per Sandbergs favorittrestaurant

Playstation til en krone per minutt

Foto: Piffi og Gastromat

Utover de røde, diner-aktige sofaene ved spisebordene, er lokalet prega av et stort shuffleboard-bord og noen litt uheldige IKEA-ørelappstoler i blått og gult som står borte ved Playstation-stasjonene man kan spille på – til én krone i minuttet.

Med grafittidekorerte pizzaspader på veggene føles lokalet litt tvunget og overhipt, men utsikten ut mot den travle gata er et pluss. Her gjelder det å få et bord ved vinduet!

– Dette er på nivå med de beste pizzarestaurantene i byen, mener Gastromat.

– Også koster ølen 29 kroner! sier Piffi og smatter fornøyd.

Les også: Piffi & Gastromat blir nesten avslørt på Handyburger