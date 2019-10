Kropp er kropp, og nok er nok!

Tiden er inne for å virkelig ta et tak når influensere har monopol på selvbildet ditt.

2020 nærmer seg med stormskritt og det er på tide å ta fatt i hva vi ønsker at skal prege det neste tiåret. De siste årene har vært en berg-og-dalbane av bevegelser og enkeltpersoner som gjør opprør mot normalen. Metoo-bevegelsen og Greta Thunberg legger lista for hvordan vi ønsker å se verden vi lever i framover.

Kropp er kropp, og kroppspress skal kuppes.

Et annet tema som har preget de siste årene sterkt er fokuset på kropp, med realisme i sentrum. Det beryktede moteshowet til Victoria’s Secret ble erstattet av det nylanserte Savage Fenty-showet, hvor spekteret av kropper gikk langt utover utsultede modeller. Klesmerker som Nelly fronter bilder hvor modellenes strekkmerker ikke er retusjert bort. «To me, beauty is about being comfortable in your own skin» sier Ellen DeGeneres. Dette er budskapet vi nå strekker oss etter.

Mange hinder er altså allerede løpt ned, men spesielt ett står fortsatt godt plantet i moteindustrien og fortsetter å skyggelegge veien videre. For hvert skritt som tas for kroppspositivitet, går Kim Kardashian et skritt tilbake. Hun har bygget et liv basert på å holde seg i rampelyset, og har over de siste årene bygget seg en påvirkningskraft som er vanskelig å ignorere. Istedenfor budskapet «Vis fram kroppen du har» fronter Kim Kardashian budskapet «Skjul den».

Da man nesten hadde sluttet å tenke på strekkmerkene og arrene sine svarer Kim med å lansere en kroppssminke-kolleksjon. Ikke var det nok å skjule kvisene i ansiktet, nå skal vi også smøre oss inn med maling over hele kroppen. Det var nesten ok å kose seg på stranden selv med valker på ryggen og såkalte grevinneheng. Kim svarer med å lansere SKIMS, en kolleksjon med shapewear for å skjule alle mulige tegn av kroppen man finner under klærne.

Ved å inkludere et bredt spekter av størrelser og hudfarger i både shapewear- og sminkekolleksjonen sin tviholder hun på relevansen, men bak forsøket på være en del av samtiden ligger det fortsatt et underliggende budskap om at kroppen vi har ikke er bra nok. Skylden for vår eventuelle dårlige selvfølelse skal selvfølgelig ikke kun legges på Kim, men hun er et viktig eksempel på hvem vi gir makt til i samfunnet.

Andre influensere og klesmerker vil ta inspirasjon og hoppe på samme trend, og etter sosiale medier har gått sin runde sitter vi igjen med en følelse av å måtte skjule kroppen vår uten å helt vite hvor vi har fått ideen fra. Kropper kommer i alle former og fasonger, og utseende skal ikke dra oss lengre ned i en allerede tung hverdag. Hvis vi virkelig vil endre tankesettet til flertallet må vi være mer kritiske. Vi må bestemme oss for hvem som skal sitte med påvirkningskraften framover. Hvis vi vil ha framgang må også Kim forstå at kropp er kropp og nok er nok.