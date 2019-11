- Det er eksplosjonen av oss som gjør at vi klaffer

Et voksent, men fremdeles spirende Combos har tatt Trondheim og mer til med storm siden deres debut tidligere i år. Likevel trenger ingen av dem å bli verdensstjerner.

Mindre enn ett år har gått siden bandet Combos for første gang stod samlet på samme scene med et publikum foran seg. Dette var under Trondheim Calling, som siden har brent seg fast som et av bandets beste konsertminner hittil.

Siden januar har gruppa reist land og strand for å spille sin selverklærte udefinerbare musikk innenfor spekteret punch rock med en punka attitude, som de selv beskriver det som.

Combos, som blant annet var å se under årets Pstereo i Trondheim, har allerede rukket å gi ut en selvtitulert EP, med høydepunkt som låta «Cookies And Crack». Denne sommeren fikk vi også gleden av å høre singelen deres «Sushiramenbruceleewutangclan» som har blitt et kjent tilskudd på radioen.

Foto: Kristian Storehaug Gutta i Combos trenger ikke å ta over verden med det første.

En lang rekke tilfeldige sammentreff

Under Dusken møter bandet i deres øvingslokaler i Trondheim en sen mandagskveld for å høre om tiden som har vært, og ikke minst tiden som kommer. Foruten vokalist «Lillesmall» Axel Møller Olsen, som bor i hovedstaden, er gruppa består av «Gledens far» Thomas Antonsen på gitar, «Ridderbass» Jørgen Wassvik på bass, trommisen «Gamle Snar» Andreas Kjøl Berg og gitarist «Rocke-Terje» Terje Bjørndahl, alle å finne i Trondheim.

De forteller at bandets opprinnelse i utgangspunktet var et resultat av en lang rekke tilfeldige hendelser. Dette blant annet med hjelp fra deres nåværende produsent Per Borten, trønderhelten kjent fra Spidergawd og Moving Oos.

– Plutselig var bandet bestående av fem stykker satt sammen etter bare fire-fem måneder. Det er egentlig en merkelig sammensetning av personligheter, bak­grunner og musikkstiler, men så har det blitt veldig kult, forteller «Gledens far».

På spørsmål om hva slags musikk de selv hører på forteller Antonsen at gruppa har snakket om klisjeen om at det finnes to typer musikk: bra og dårlig.

– Det er jo helt utrolig relativt, særlig når vi har så mange forskjellige referanser innad i gruppa. Alle drysser på en måte sin inspirasjon på musikken vår uten å tenke over det.

«Rocke-Terje» skyter inn et godt eksempel på hvilken betydning deres ulike musikkbakgrunn har for Combos egen musikk:

– Med for eksempel en annen type vokal enn Axels, som har sine hip hop-vibber, ville nok musikken vår blitt helt annerledes enn den er i dag.

Alderen har en betydning

Gutta forteller at det sosiale de har seg imellom er en klar forutsetning for at Combos fungerer så godt sammen som de gjør. Samtidig vektlegger de også at alderen deres setter sitt preg på arbeidet, og at de klarer å ha et avslappet forhold til det.

Foto: Kristian Storehaug Combos kom sammen på grunn av en lang rekke sammentreff.

– Men Axel har jo også gjort sine ting med Company Inc., som gikk veldig bra. Alle har fått til ting, så alle er på et sted hvor det å bli verdens største band ikke nødvendigvis er den største motivasjonsfaktoren. Det gir nok mer rom for at vi kan ha det gøy, og at når vi får spille sammen på scenen så blir det en type «faen så moro, det er ingenting annet jeg heller vil gjøre»-følelse.

«Ridderbass» røper at energinivået også er en viktig forutsetning.

– Vi deler en type vibber som gjør det «tight» oss imellom, sier han.

«Gledens far» forteller at det hadde vært fett å kunne leve av musikken, men at siden alle har vært aktive i flere år før Combos, møtes gruppa som mer erfarne denne gangen.

– Det er jo kult at når vi møtes på øving så står vi og headbanger fordi vi synes det er så jævlig fett å spille musikken vår sammen, sier «Rocke-Terje».

– Jeg tror det som gjør at vi fungerer så bra og at produktet blir som det blir, er at det er resultatet av den eksplosjonen som er oss som møtes på riktig sted i livet. Alle er sultne etter å skape noe. Selv om alle jobber med andre ting, så skjedde det her, og det klaffer godt, legger «Gledens far» til.

Stor bredde i spillejobber i år

Dere spiller bare én gig i Trondheim ut 2019, på klesbutikken Livid i sentrum – hvordan gikk det samarbeidet seg til?

– De har jo hatt noen konserter der tidligere, blant annet så jeg Spidergawd da de spilte der sist. Det synes jeg var et jævlig kult konsept. Det er hundre mennesker som står rundt deg mens du står på gulvet og spiller, som en intimkonsert, forteller «Gamle Snar»

– Konserten finner sted samtidig som vi er i studio og spiller inn ny musikk. Det gir oss sjansen til å prøve ut den nye musikken på Livid for de som har lyst til å være der. Det blir omtrent som å være med oss på øving, sier «Gledens far».

Sett bort fra konsertene deres på Pstereo og Trondheim Calling, som begge ble spilt for et fullpakket publikum tidligere i år, trekker Combos fram Fjellparkfestivalen i Flekkefjord denne sommeren som et høydepunkt.

– Da vi kom til Flekkefjord var det helt elendig vær, og det stod omtrent ingen blant publikum da vi ankom scenen vår. Vi tenkte bare at «ja ja, vi må jo bare spille uansett», men allerede under den første akkorden kom folk løpende og det ble totalt kaos, forteller «Rocke-Terje».

– Det at det gikk fra at vi trodde vi skulle spille for to personer, og så snudde det på den måten – det var helt sjukt.

Hemmelighetsfulle om deres neste album

Combos forteller at de allerede i oktober skal møtes i studio for å spille inn deres kommende plate, som mest sannsynlig kommer ut neste år. Mer informasjon om når vi får høre mer musikk fra bandet, er de derimot noe mer hemmelighetsfulle om.

Etter å ha vært med på bandøvingen deres er det lett å forstå at disse gutta trives på scenen og spiller sammen med mye energi, innlevelse og på en helt rå måte.

På et siste spørsmål fra undertegnede med valget mellom sushi, ramen, Bruce Lee eller Wu Tang Clan, er Combos derimot splittet. «Ridderbass» er likevel ikke i tvil om sitt valg av Bruce Lee.

– Bare se han for dere, sier han mens han tar et halvveis karatespark i sofaen bandet sitter i.

Etter mye om og men ender hver av de fire oppmøtte bandmedlemmene med å velge hvert sitt alternativ i samme rekkefølge som deres siste singel, som det voksne bandet de er.