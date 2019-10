Fullt, men godt

Det fargerike bandet Fieh mestrer å bringe soul og jazz til folket.

Man trenger ikke se lenger tilbake enn til siste halvdel av september for å finne utgivelsesdatoen for Fiehs debutalbum, Cold Water Burning Skin. Nå, i midten av oktober, er Klubben på Samfundet fylt til randen med mennesker som venter på å se bandet under deres første av to opptredener under UKA-19. I kjent stil dukker Fieh bestående av hele 8 bandmedlemmer på scenen i oransje antrekk fra topp til tå, og festen er i gang.

Det er heller ikke i ukjent stil at vi allerede fra første låt får se synkronisert dans fra vokalistene Thea Lien og Solveig Wang, sammen med frontfigur Sofie Tollefsbøl i midten. «Doyouwanna» er første låt ut. Ei låt som virkelig får frem inspirasjonen fra hip hop i musikken deres, slik bandet kunne fortelletil Under Dusken i deres intervju tidligere i år. Det er likevel de sterke soul- og jazzpregene vi kjenner Fieh best for, og som er deres spesialitet. Mektig vokal og silkemyke overganger kombineres med fengende rytmer som får de fleste i Klubben til å danse med til.

Noe av det som imponerer meg mest er koalisjonen av så mange bandmedlemmer samlet på én scene, for ikke å glemme deres brede spekter av medbrakte instrumenter. Selv om det er flygelhornet som opptar mye oppmerksomhet, kunne ikke bandet vært noen av bidragene foruten.

Jeg trodde på forhånd av konserten at en scene som Klubben ville bli altfor liten for et band som Fieh, som har mottatt gode kritikker og anerkjennelse de siste årene. Men til tross for at det trolig var lite plass til alle instrumentene og all dansingen, skapte lokalet en nærhet Storsalen aldri kunne gitt. Det gjør seg spesielt godt i de roligere delene av konserten, hvor vi blant annet får høre enda ferskere låter enn utvalget fra Cold Water Burning Skin. Det er likevel låta «So Fly» som for meg stiller høyest blant kveldens låter. Den er mild, men Fieh klarer med sin energiske tilstedeværelse og kreativitet bringe konserten til sitt optimale stemningsnivå. Det er kun avslutningslåta «Glu» som klarer å overdøve den, og det hele avsluttes som en eneste stor fest.

Du kan se Fieh igjen på Klubben 16. oktober kl 22.30.