Boreal Massif – We All Have An Impact LP

Bevæpnet med tung dub, feltinnspillinger og hensiktsmessig bruk av kontraster, forsøker Boreal Massif å fange den stressende følelsen av å vite at jorden beveger seg i retning katastrofe.

Boreal Massif skrev i forkant av utgivelsen at de på debutskiva si ønsker å sette fokus på ødeleggelsen av kloden, økosystemet og naturen som omgir oss. Albumet preges av virkemidler som manglende vokal, i tillegg til anvendelse av feltinnspillinger og tunge tromme-loops og bass. Gutta i Boreal Massif har klart å fange følelsen av intens klimaangst i en tid hvor skummelt få beslutningstakere får ting gjort.

Jeg var i utgangspunktet litt skeptisk til hvor godt budskapet kom til å skinne gjennom på den instrumentelle skiva vs. standard, Bob Dylan-esque politisk visesang. Likevel blir jeg positivt overrasket i det det dystre tittelsporet «We All Have An Impact» åpner skiva. Den dype basstrommen, sammen med en foruroligende synth etablerer raskt en dyster stemning. Låtene som følger skildrer tidvis roen man finner i naturen gjennom god bruk av feltinnspilte naturlyder som vind, fuglekvitter og sjøen, men det fordreies fort av Massifs dystre låtarrangementer.

Alt i alt blir albumet noe som tar seg best ut som et helhetlig stykke musikk man aktivt lytter til. Forsøkene på å la musikken utgjøre et bakteppe ender alt for fort med å gi rommet man sitter i en angstpreget, klaustrofobisk karakter. Samtidig er det hvor forstyrrende skiva tidvis høres ut, som utgjør styrken dens. Et album som handler om den kritiske tilstanden kloden beveger seg i retning av, bør på ingen måte legge opp til en avslappende lytteropplevelse.