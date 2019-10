Baristakurs på bærtur

Jacobsen og Svart leverer en solid smaksopplevelse, men overdriver dessverre teorien bak den.

På Edgar innleder Tony Jacobsen, mannen bak Jacobsen og Svart, baristakurset med å introdusere seg selv og sitt virke. Målet for kvelden: Lære seg å skille god kaffe fra dårlig kaffe.

Powerpointpresentasjonen dykker så inn i kaffens historie og de forskjellige opprinnelseslandene. Fokuset hviler på tradisjonene som forskjellige kulturer har hatt og har rundt kaffe. Jacobsen fører oss videre på en geografisk og botanisk reise, og beskriver hvordan kaffen varierer fra region til region.

Klimaendringer gjør sitt inntog, og Jacobsen beretter hvordan de allerede påvirker dagens kaffeavlinger. Deretter dreier det over til økonomi, kaffe som handelsvare og inntekt, og kaffenæringen i Norge. fra dårlig.

Teori på overtid

Kursbeskrivelsen lover en innføring i kaffens opprinnelse og bryggeteori men også praksis. Etter en time er det fortsatt stor mangel på sistnevnte. Innføringen og teoridelen strekker seg så bredt at vi ikke kommer oss i dybden, men spiser heller opp verdifull kurstid.

Enkelte av temaene er så komplekse at de like gjerne kunne vært egne foredrag, å inkludere dem føles overflødig og lite relevant til kurset som helhet.

Foto: Britta Benz Slik ser cascara ut, te som lages på kaffe.

Etter over en time har vi fortsatt ikke fått noe annet å bryne oss på enn et tappert forsøk på å holde konsentrasjonen og interessen for kaffe oppe, uten å ha fått i seg en eneste kopp. Dette merkes på stemningen, som blir stadig mer rastløs.

Presentasjonen henter seg inn på slutten, og avslutter med en relevant og godt forklart del om prosesseringen av kaffe og cupping, eller kaffesmaking på godt norsk. Klokken viser 12:14, og mindre enn en time av kurset gjenstår.

Slurpende smaksopplevelse

Den siste halvtimen overrasker positivt, og demper delvis teoriens dominans. Jacobsen beveger seg mellom de to kursbordene og heller varmt vann over kaffe, som på forhånd er sortert etter opprinnelseland i 8-10 små skåler. I mellomtiden henter samtlige deltakere skjeer og kikker foventningsfullt på tilberedningen.

Omsider er tiden inne for å smake, og ved hjelp av skjeene slurper deltakerne seg gjennom skålene. Det er tydelig at dette er kursets høydepunkt, og Edgar fylles av en summing om smaksopplevelser.t innslag.

Energinivået og innlevelsen stiger merkbart, også før deltakerne får smakt bryggene. En skål med tørkede kaffebær settes også ut, og er et populær

Jacobsen er behjelpelig med å svare på spørsmål, men gir samtidig deltakerne mye rom for å utforske smakene i de forskjellige bryggene på egenhånd.

Han poengterer at smaksopplevelsen lett kan farges av at noen eller noe forteller eller legger til rette for hvilke smaker man skal oppleve. Dette brukes gjerne bevisst av restauranter og kafeer.

Espressomaskinen uteble

Under arrangementets beskrivelse, loves det at deltakerne skal få lære hvordan de bruker en espressomaskin, men det dukket ikke opp i løpet av de neste to timene kurset varte.

Deltakere som hadde en forventning om at kurset skulle lære dem mye om praktisk baristakunst, gikk nok derifra skuffet.

Alt i alt oppleves kurset som et konsept som kan slå godt an, dersom balansen mellom teori og praksis justeres. I tillegg er det en fordel om teoridelen tilpasses målgruppen bedre, og ikke prøver å spenne for vidt.

Det er ingen tvil om at Jacobsen har svært omfattende kunnskap om kaffe, og at dette nok har bidratt til å gjøre Jacobsen og Svart såpass populære siden deres første kaffebar åpnet i 2015.