- Starten på slutten for kunstfagene ved NTNU

I påvente av nedbemanning og kutt i fag ved drama og teater på NTNU kaller studenter og ansatte inn til krisemøte.

Bachelorprogrammet for drama og teater ved NTNU utsettes for nedbemanning. I tillegg er det planer om å fjerne et fag fra studiets oppbygning. Studenter og ansatte fortviler.

– Direkte umoralsk, sier programtillitsvalgte for drama og teaterinstituttet Tommy Westermann.

Studentene kan forsvinne

Ved at det humanistiske fakultetet for NTNU gjennomfører en slik snik-nedbemanning av lærere ved drama og teater ser vi på dette som begynnelsen på slutten for kunstfagene ved NTNU, skriver programstillitsvalgte Helene Fosse og Tommy Westermann i en pressemelding.

Tommy Westermann og Helene Fosse frykter for framtiden til kunstfagene.

Tore Kirkholt, nestleder og førsteamanuensis ved institutt for kunst- og medievitenskap sier at han ikke tror studiet blir lagt ned. Han trekker fram at alt kan være en misforståelse.

– Det reageres fordi det ikke foreligger noen løfter om nyansettelser, men dette er fordi man må få på plass en bemanningsplan først, sier han.

Nedbemanningen fører til at et fag tilsvarende 15 poeng skal fjernes fra bacheloren for drama og teater. Studentene blir tvunget til å fylle opp bacheloren med fag som ikke tilhører deres bachelorretning.

– De skjønner ikke at om fag, poeng og professorer forsvinner så forsvinner også søkere og studenter, sier Westermann.

Fosse og Westermann sier at det nå er svært vanskelig å få studieplanen til å gå opp.

– Såkalte produksjonsfag er vanskelig å kombinere med resten av studieplanen. Dessuten tynnes bacheloren ut faglig sett, sier Fosse.

De trekker fram at nedbemanningen gjør at man ikke kan drive forskning slik som tidligere, noe studentene synes er viktig for kvaliteten på studiet.

Studiet er viktig for rekruttering til bransjen

Kirkholt tror nedbemanningen skjer fordi fakultetet må gjøre kutt i økonomisk trange tider.

– Fakultet ser nok helst at vi kutter kostnaden i flere fag, og det ble enkelt å kutte på drama og teater da det ble en naturlig avgang der, sier han.

Fosse og Westermann forstår at fakultetet har økonomiske hensyn, men sier at det da føles urettferdig når det nylig er ansatt syv nye fagfolk ved insituttet for filosofi og religionsvitenskap.

– Det er ikke bare studentene som er bekymret for utviklingen. Vi har blitt bedt av flere lærere om «å ta opp kampen».

Teatermiljøet frykter også konsekvensene dette kan få for teaterbransjen.

– Drama- og teaterutdanningen ved NTNU er særdeles viktig for rekrutteringen til bransjen i regionen og sørger for høy kvalitet, sier leder i Propellen teater Aimee Kaspersen.

I morgen møter studenter, ansatte og teaterinteresserte til krisemøte på Dragvoll.