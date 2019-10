Tilbake til Janteloven med Ingrid Bolsø Berdal

Trondheims fremste skuespiller skal gjennopplive en av krigshistoriens mest fascinerende kvinner i Spionen.

Fredag er premieredagen for filmen om Sonja Wigert, filmstjernen som ble spion da tyskerne invaderte Norge. Berdal, som også er pensjonist i Kulturutvalget på Samfundet, virker oppslukt av å formidle den ekstravagante kvinnen.

Berdal slår gladelig av en prat på telefon, og har både det ene og det andre å si om svensk etterretning på 40-tallet, amerikansk filmkultur og tida på Samfundet. Om sitt eget privatliv er hun mer kortfattet.

–Jeg kan love at det er veldig, veldig normalt.

Tilbake i Nord

KORT OM INGRID BOLSØ BERDAL 39 år gammel.

Fra Inderøy i Nord-trøndelag.

Spilt i Westworld, Hercules, Fritt Villt, Jeg reiser alene, Kill Buljo 2, samt flere teaterstykker.

Medlem i bandet Crescent Moon.

I 2008 kåret til mest sexy trønder av Addresseavisens lesere.

Gror grønnsaker, driver med yoga og er engasjert tante.



Berdal er tilbake i hjembyen denne uka. Hun har nå flere roller i amerikanske storsatsninger under beltet, i blant annet Hercules og Westworld. Forsøket på å lure noen Hollywood-historier ut av henne blir skutt ned på nøkternt vis. Kulturen har hun dog noen tanker om.

– Den er helt særegen og veldig kontrastfylt, sammenlignet med det jeg har opplevd her hjemme. På jobbfronten de siste årene har jeg fått muligheten til å oppleve kulturer jeg ellers aldri hadde frekventert, forteller Berdal.

Hun forsikrer om at Janteloven sitter støpt i henne, likeså vanene hun tilegnet seg i skogen på Inderøy. Med tiden har hun måttet lære seg å takke ja til godene som amerikanerne omgir seg med når det skal mekkes film.

Det finnes vinnere og tapere

Skuespilleren uttrykker glede over å gjenforenes med norske kolleger. Arbeidsmoralen her er visst upåklagelig. I tillegg skildrer hun et langt mer avslappet miljø enn det som råder i Trump-land, hvor det i høyeste grad eksisterer en vinner-taper-kultur, skal vi tro henne.

– Det er jo ikke noe sikkerhetsnett der. De har heller ingen rettigheter i forhold til ansettelse, så mange lever fra lønning til lønning. Totalt fører det til en del desperasjon, forteller hun. Ja, lenge leve sosialdemokratiet!

Den tidligere studenten mimrer tilbake til en studietid som ble farget av hennes tid på Samfundet. I Kulturutvalget, hvor hun nå har den ringe status som Pensjonist, forteller hun at hun lærte mye om å by på seg selv.

Bella Donna

Spionen er en Norsk storsatsning som sikter på å formidle det spektakulære i en norsk krigshistorie.

– Det er jo et kapittel av norsk krigshistorie som har gått i glemmeboka. Jeg ante ikke hvem det var. Filmstjernen Wigert som var rekruttert for å spille sviker overfor Adolf Hitlers øverste mann i Norge, for å frigjøre sin fengslede far. Det er fantastisk at den historien blir fortalt.

Spionen, som jobbet for både norsk, svensk og amerikansk etteretning, kom seg innerst i propagandistene og diplomatenes kretser

– For det nazistiske miljøet under andre verdenskrig, var det på flere måter verdifullt å menge seg med den kvinnelige kultureliten. På denne måten fantes det en gunstig åpning for denne ekstravagante, flørtende og søkende superstjernen, for å låne hennes ord.

En «Bella Donna», for å bruke ordene Wigert fikk av Josef Terboven, Hitlers mann.

Deler av Sonja Wigerts nærmeste familie har bistått i arbeidet med å framstille spionen på mest mulig genuint vis. Berdal har fått innsyn i hennes minnebøker, og gjort sin research, grundig. Det må vel til, når man skal være et annet, ekte menneske.