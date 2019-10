Moyka - Circles

Dagen før hun skal varme opp en utsolgt Dødens dal for Sigrid slipper Moyka sin debut-EP.

Med en samling av fem elektropop-låter er Monika Engeseth, som går under artistnavnet Moyka, klar for å introdusere seg til den norske musikkverden. Bortsett fra «Circles» er alle de andre låtene sluppet før EPen kom ut, slik at man er godt kjent med materialet fra før av. Med sin norske aksent som farger den sarte, men kraftige stemmen, og med trommer som møter et melodisk synthbilde går hun i fotsporene til artister som Aurora og Susanne Sundfør.

EPen åpnes med «Bones» som sammen med debutsingelen hennes «Colder» allerede var ute i mai i år. Låta begynner rolig med en følelse av det utenomjordiske, før refrenget slår ut i et festbilde av trommer med et gjenkjennelig hook som lett skaper allsang. Neste ut er «Colder» som definitivt er en av de sterkeste innslagene. Her får Moyka virkelig vist seg fram tekstmessig og med hele spekteret av høye og lave toner som stemmen hennes omfavner. Med tekststrofer som “Everyday blends into nothing at all and we`re blinded, by all the things that makes us broken”, får hun oss til å både tenke og kjenne på følelsene våre. Samtidig kjennes sangene hennes dansbare og lettfordøyelige ut.

Den robotiske elektronikabeaten som åpner «All the things we forgot» føles litt ut som en gimmick, men låta henter seg inn igjen på refrenget som står i vakker kontrast. «Ride» viser en litt mer nedtonet side av Moyka med få kontraster i låta og den samme elektroniske beaten går jevnt og trutt. Helhetlig står den derimot delvis i kontrast til resten av låtene, noe som passer perfekt for å få litt variasjon på EPen. Avlustningslåta er «Circles» som også er en av de sterkeste av de totalt fem låtene. Låta har deler hvor man ikke helt klarer å bestemme seg for om tonene er sure eller ikke, men på en rar måte fungerer dette godt. Mot slutten får vi en vakker, nesten akustisk del hvor den sarte stemmen til Moyka får skinne alene, før trommer og synth igjen bryter ut som et fyrverkeri i refrenget.

Jevnt over preges låtene av refreng som fester seg til minnet, som gjør dem lette å synge med og huske på. De fem låtene står like godt alene som de gjør samlet. Debut-EPen til Moyka viser på rundt 20 minutter godt fram hvem hun er og spår en forrykende karriere for den 21 år gamle jenta. Nå er det bare å glede seg til å se henne fyre opp Dødens dal.