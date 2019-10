Trondheimsrappens framtid finner du øst for elva

Bulmboy$ seiler i kjent farvann, bokstavelig talt deres eget nabolag, når de inviterer til feiring av bydelen.

Det er knapt halvfullt inne på Verkstedhallen, men fra det øyeblikket Bulmboy$ entrer scenen er stemningen blant publikum allerede på topp. Lokalet befinner seg selvfølgelig på Svartlamoen, riktig side av byen hvis man hadde spurt de fire guttene på scenen. De er alle fra nærområdet, og representerer det kraftig. De unge trønderrapperne er bare så vidt gamle nok til å slippe inn på sin egen konsert, som har 18-årsgrense, men har åpenbart allerede rukket å samle en dedikert publikumsbase. Gjennomsnittsalderen på de frammøtte ser forøvrig heller ikke ut til å ligge spesielt langt over aldersgrensen, og det er vel egentlig bare jeg og det jeg antar må være artistenes foreldre som trekker snittet opp. Det er tydelig neste generasjon av trondheimsrap vi er vitne til i kveld.

Bulmboy$ åpner med sin nyeste singel «Hoy!», og selv om den bare har vært ute i en drøy uke har publikum allerede plukket opp den unektelig fengende låten. Gutta på scenen leverer teksten på skikkelig trondheimsdialekt, hvis det skulle være noen tvil, og publikum svarer. Når «Tørna» fra gruppas siste EP følges opp av «Rettsia Av Byen» eksploderer det i salen. Låta er en hyllest til områdene øst for elva i Trondheim, og det lyser av stolthet både på og foran scenen. Ungdommen som har vokst opp på Bromstad Billionaires har endelig funnet sin egen representasjon.

De fire rapperne koser seg åpenbart på scenen, selv om det skinner gjennom at de ikke har enormt med live-erfaring. Likevel tas det som mangler i presisjon og rutine til de grader igjen i form av energi og selvtillit, godt hjulpet av et publikum som alltid er på Bulmboy$’ side. På refrenget til «Aladdin» synger gutta at hele Trondheim er deres lekegrind, og om ikke annet har de i alle fall Verkstedhallen i sin hule hånd denne kvelden. «Hazy» er en åpenbar favoritt blant de fremmøtte, og «Fyr og Flamme» lever opp til navnet sitt. Når sistnevnte følges opp av «Gatesport», gruppas største låt så langt, tar det helt av, med moshing til $wang sin AtB-kritikk og allsang på det latterlig fengende refrenget.

Her er det egentlig vanskelig å tro at stemningen kan bli noe bedre, men så avsluttes det hele med «Buran». Nå kommer også samtlige medlemmer fra Oslo-gruppen Undergrunn opp på scenen, sammen med en rekke publikummere. Med minst 15 personer ved siden av seg på den lille scenen takker Bulmboy$ for seg med en vill feiring av bydelen de kommer fra. Selv jeg som ikke er lokal kjenner at jeg får litt gåsehud. Dette er en rapgruppe som har potensiale til å gjøre store ting, og jeg er glad for at jeg fikk være vitne til dem her på rettsida av byen hvor de virkelig hører hjemme.

