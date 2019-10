Dragvollkjelleren er tilbake

Nå er Dragvollkjelleren gjenåpnet med flotte lokaler og skjenkebevilgning på plass.

Kjellerne er utesteder drevet på frivillig basis av studenter, for studenter. Målet er å lage sosiale arenaer der studenter kan mingle, både innad og utenfor linjeforeningene. I 2016 ble samtlige kjellere på Moholt stengt etter at det kom fram at brannvernet måtte utbedres i flere av kjellerne, samt røykutvikling i et av lokalene. Etter en lengre prosess ble kjellerne pusset opp, hvorpå mange gjenåpnet i forkant av fjorårets fadderperiode. Nå har også Dragvollkjelleren endelig åpnet dørene.

Foto: Henrik Hammarstrøm Simon Sætre Borchgrevink

Leder Simon Sætre Borchgrevink for Dragvollkjelleren forteller at hovedgrunnen til den lange ventetiden har vært en mangel på skjenkebevilgning.

– Dragvollkjelleren har vært oppusset siden i fjor, men har ikke vært i drift grunnet manglende skjenkebevilgning. Dette har igjen ledet til økonomiske problemer i form av gjeld.

Takknemlig for all hjelp

Borchgrevink forteller at et av hans oppdrag da han ble leder i mai i år var å få på plass skjenkebevilgning og rette opp i økonomien.

– I fadderuken i år ble Dragvollkjelleren kvitt gjelden etter å ha vært åpen på midlertidig skjenkebevilgning, og nå som vi har fått innvilget ordinær skjenkebevilgning er vi klar for full drift, forteller Borchgrevink.

Videre sier Borchgrevink at han ønsker at Dragvollkjelleren skal være rimelig for studenter, men at det også må være en profittmargin for å betale leie, kjøpe møbler og videre bedre lokalets utvalg. Samtidig forteller Borchgrevink at Dragvollkjelleren nå driver med rekruttering, og ønsker at alle linjeforeninger ved Dragvoll skal ha en kjelleransvarlig som kan være med å verve studenter for å drifte Dragvollkjelleren.

Han avslutter med å takke for alle de engasjerte linjeforeningene som har gjort det mulig for Dragvollkjelleren å gå rundt fram til nå, og legger særlig stor vekt på å takke de som har vært med i styret sammen med han og har bidratt til åpningen av kjelleren.