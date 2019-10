Oppskrift: Kikertcurry

Ingen gode middagsforslag i kikkerten? Prøv denne varmende gryten sammen med hjemmelaget yoghurtbrød.

Kikerter er svært næringsrike og inneholder blant annet jern, magnesium og fosfor. Helsegevinstene skal være store. Kikerter er både kolesterolsenkende og forebyggende for hjertesykdommer på grunn av høyt folatinnhold. I tillegg til å være bra for deg smaker det også fantastisk i krydrede salater og gryter. Kikerter gir en god metthetsfølelse og inneholder også mye mer protein og fiber enn poteter. Denne curryen gjør seg utmerket som en deilig varmende middag, uten at du kommer til å savne verken kjøtt eller poteter.

OBS: Om du planlegger å bruke tørkede kikerter, framfor hermetiske, må disse bløtlegges i circka 10 timer, for så å koke i opp mot én time før de er ferdige.

Kikertcurry

Du trenger: 1-2 løk

2 hvitløksfedd

1-2 chili

Ca. 3 cm ingefær

Ca. 400 g hermetiske kikerter

1 boks kokosmelk

2 gulrøtter

1 paprika

1 boks hermetiske tomater

100-200 g bløtlagde linser (kan sløyfes)

Olje til steking

En liten klype sukker

Saft fra en halv sitron



Krydder, ca. en spisekje hver av enten hel eller malt: Korianderfrø

Karvefrø

Fennikkelfrø

Kardemomme

Kanel

Gurkemeie

Spisskumin

Muskat

Salt og pepper

Paprikapulver

Nellik



Slik gjør du: 1. Kutt eller riv løk, hvitløk, paprika, ingefær, chili og gulrot.

2. Varm en tørr kasserolle og rist de hele krydderne på medium varme i ett minutt for å få fram aromaene. Mal de så opp med en krydderkvern eller i en morter. Bruker du kun malte krydder kan du hoppe over dette steget.

3. Ha olje i den varme kasserollen og tilsett først løken og stek til den er blank og myk. Tilsett så de andre grønnsakene og krydderne og stek videre i et par minutter.

4. Skyll og sil av kikertene før du har dem i kasserollen, og la de surre en liten stund.

5. Ha i hermetiske tomater og sukker. La det koke opp for så å la det putre i ca. 5 minutter.

6. Skru ned varmen til lav-medium varme og tilsett kokosmelken og eventuelt linsene. La det småputre under lokk i 5-10 minutter mens du rører om av og til. Tilsett litt vann mot slutten av koketiden om du ønsker en litt tynnere saus. Avslutt med sitronsaft rett før servering.

7. Server med yoghurtbrød, litt yoghurt og eventuelt ris.







































































Yoghurtbrød

Du trenger: 1,5 dl yoghurt naturell

1,5 dl melk eller vann

1/2 pakke tørrgjer

400 g hvetemel

1 ts bakepulver

En klype sukker

En klype salt

Olje eller smør til steking

For mer smak kan du tilsette for eksempel fennikkelfrø, kuminfrø eller hvitløk under steking