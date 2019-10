Mer bokstavsuppe på Gløshaugen

Både UKA og NTNU fikk stokket om bokstavene natt til onsdag 24. oktober.

Da ansatte og studenter dukket opp på Gløshaugen onsdag 23. oktober kunne de oppleve at bokstavene foran hovedbygget hadde blitt stokket om. NTNU hadde blitt NUTN. Mens UKA hadde blitt det noe mer lettolkelige KUA.

Det er slettes ikke første gang noen har det gøy med bokstavene på campus. I 2017 skrudde noen tilbake tida og byttet ut NTNU med NTH. Tidligere under UKA forsvant også en av bokstavene som sto på Solsiden. Dette er bare et par eksempler på en ganske jevnlig spøk.

Kilder Under Dusken har snakket om ved NTNU sier at bokstavene blir flyttet om på hele tiden. At dette til stadighet skjer er til irritasjon for alle, og en løsning kan være å få bokstavene festet sammen og festet til grunnen de står på.

Det er ikke klart når bokstavene eventuelt vil flyttes tilbake.