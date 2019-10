De best kledde på Trønderfest

Tirsdag kveld var duket for at Trondheims studenter endelig kunne slippe løs sin indre trønder i Dødens dal!

Med D.D.E, Dag Ingebrigtsen og Ælgesæter Tramp & Trøkk på scenen var det ingenting å utsette på stemningen på årets trønderfest. Løsbart, skinnvest og RBK karakteriserte de fleste av antrekkene på trønderfesten. Under dusken har samlet inn et knippe av de som viste at det verken blir «fæst uten skinnvæst» eller «fart uten bart».

Lars, 28 år

Det var en veldig fin skinnvest du hadde, hvor har du fått tak i den?

Den er kjøpt på Fretex

Hva er planen for i kveld?

Møte “vænna”.

Oda Sofie, 22 år

Hva har du på deg?

En felleskjøpetdress som er gjort om til kjole av en venninne!

Hva gleder du deg mest til i kveld?

Å representere Nord-Trøndelag og vise fram Trøndelag til studievenner fra østlandet!

Jon Kristian, 23 og Jørgen, 23

Hva har dere på dere?

Jon Kristian: Både skjorta og vesten er fra 80-tallet!

Jørgen: Jakka er fra far, under har jeg en så klart en vinrød skjorte

Hvem ser dere mest fram til å se i kveld?

Begge i kor: Bjarne Brøndbo!

Isabel, 19

Mathilde, 20 og Jenny Karoline, 22

Hvor er klærne deres fra?

Begge antrekkene er tatt fra Mathilde sitt skap!

Hva er det beste sjekketrikset på trønderfest?

Å spørre om barten er ekte!

Marius, 23

Hva har du på deg i kveld?

Hatten fikk jeg akkurat av ei venninne!

Hva ser du mest fram til i kveld?

Å høre DDE spille E6. Eller nei, det må bli Vinsjan på kaia!

Håvard, 23 og Bjørge, 25

Hva har dere på dere i kveld?

Håvard: Skinnjakka er fra tante og flaggene er fra elgseter bru!

Bjørge: Jeg har en gammel startnummer t-skjorte fra 70-tallet!

Hva er deres beste sjekketriks på trønderfest?

Vise fram skinnjakka!

Sondre, 24

Hva har du på deg i kveld?

Jakka er fra studenthuset! Det er egentlig en grease-jakke hvor det står T-birds, men jeg byttet ut “birds” med “Giske” slik at det ble “T. Giske” isteden.

Hvem ser du fram til å høre i kveld?

Det er jo helt klart DDE!

