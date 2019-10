-- Dette ligner på magi, men det er fysikk

Å forelske seg i både mannen og showet er enkelt, men det skulle vært en halvtime til med Wahl og fysisk magi.

Cirkus er stappet fullt og alle er klare for at Andreas Wahl innta scenen. Lokalet gjør seg godt til showet, da det er lite og lett for de fleste å se hva som skjer. Med Wahl tilbake i studiebyen, må jeg innrømme at jeg synes han er drømmemannen, og jeg gleder meg vilt.

Dessverre tar det en halv time etter angitt showstart for det starter, slik at folk har rukket bli utålmodige og tomme for øl. Heldigvis er Wahl et fyrverkeri av en fyr, og går rett på sak med første vitenskapelige triks. Vi blir presentert en alkoholrakett, med anbefaling om å ikke prøve dette hjemme, og publikum er straks engasjert i forestillingen. Å klemme på en dunk alkohol er nok ikke uvanlig under UKA poengterer Wahl, til stor latter fra salen. Wahl slår an fra første stund.

Han går videre til å si at han nå, ved å lage denne raketten, har laget vann fra bunnen av, og forklarer akkurat hvor fantastisk det er. Noe salen først syntes var døllt, blir dermed kult. Dette er Wahls styrke: Han er ekstremt god til å formidle vitenskap på en interessant måte. Videre forklarer han oss hva energi egentlig er, uten at det føles som en forelesning på Gløshaugen.

En heldig publikummer får gleden av å være forsøkskanin når Wahl skal vise hva vannkraft faktisk er. Det som er gøy med eksperimentet er at det ikke fungerer på første forsøk, som gir oss et tydelig innblikk i at dette er en kunst. Det kan virke som en pinlig feil, men det gjør egentlig hele forestillingen bedre og mer autentisk, spesielt siden det går fint på andre forsøk. At også denne fantastiske, smarte mannen kan feile, gir håp for oss alle.

Mot slutten av forestillingen får Wahl opp “Pale blue dot” på skjermen. Nå blir det plutselig ganske seriøst på scenen, da han begynner å fortelle oss at i Cirkus er det nødutganger, men det har vi ikke på jorda. Alle vennene dine, alle de kule feriene dine, alt er på denne lille, blå prikken. Går brannalarmen kan vi ikke gå et annet sted, for fucker vi opp denne plantene er det ikke noe annet. Dette er et avbrekk fra alt det morsomme i showet, og viser hva Wahl egentlig bryr seg om. Det er jo virkelig ikke bare gøy med vitenskap, det er seriøst også, noe som formidles på en måte som engasjerer publikummet.

Tidlig i showet spår Wahl hvor mange båter det er i to forskjellig appelsiner, men som en ekte trollmann holder han kortene tett til brystet. Dette er fordi han mener nysgjerrighet holder oss gående. “Folk som lurer på ting kommer hur langt som helst” sier han, og inspirerer virkelig til å lure på ting hver dag. I alle fall så lurer han meg til å lure.

Men når showet nærmer seg slutten må jeg til syvende og sist si at det føles dessverre som man ikke får nok for pengene. Flere klager på varigheten av showet, for selv om det vi fikk var fantastisk, så var det kun tre kvarter med 5 triks i ermet. Wahl er talentfull som få, men vi burde virkelig fått en halvtime til med denne flotte mannen. Da er det fint at det vi får heldigvis overgår all forventning.