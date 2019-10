Tusvik og Tønne forblir kompromissløse

Østrogen-overflod og lattermild stemning i Storsalen onsdag kveld.

Salen var tydelig preget av høye forventinger minuttene før Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne entret scenen. Da de ankom, nokså presist, ble de møtt med enorm jubel mens «Flytta på dej» runget i høyttaleranlegget.

På scenen var det kun to stoler og et bord, men med to damer som disse til stede, er det ikke plass til så mye mer. Velkomst-applausen varte lenge, og allerede fra første stund var deres popularitet understreket, det var aldri noe tvil – dette blir et bra show.

Det var en østrogen-overflod i Storsalen ikke engang Elvis Presley har sett maken til, og aldersspennet var godt variert. Det er ikke alle som kan opprettholde en så lojal og variert fanskare over så mange år, da har du gjort mye riktig. Mye riktig gjorde de også her i Trondheim – med sin kontroversielle humor, basert i all hovedsak på finurlige anekdoter og historier med sterke seksuelle motiver. Men, funker det så funker det, og det fungerte så til de grader.

Tidvis følte jeg meg omringet av en kult-lignende bevegelse, der medlemmene var med på samtlige noter. Både latteren og applausen satt løst, og publikum fikk absolutt valuta for pengene.

Scenetilværelsen fortjener også en liten hyllest, for på scenen hører de virkelig hjemme. Det var underveis noen smarte og gode punchlines, men det var måten de interagerte med publikum som gjorde showet så bra.

Det var tydelig at de koste seg like mye på scenen, som vi gjorde i publikum. Det er også imponerende hvor stor tillit de har opparbeidet seg hos publikum, dette kommer tydelig frem da tabubelagte temaer som voldtekt blir spøkt med over en lav sko.

Alt tatt i betraktning var dette en sterk opptreden fra to av Norges mest prominente podcastere, og kanskje også komikere. Showet fikk en time til å føles som 10 minutter, og forente studenter og voksne fra alle kanter.