Nå er det nye bystyret i Trondheim konstituert

Drøyt halvannen måned etter at vi gikk til urnene for å velge våre representanter har valgresultatet i Trondheim trådt i kraft.

I går, torsdag, ble nemlig det nye bystyret i Trondheim konstituert i Rådhuset. Ap, SV, MdG og SP går sammen om å danne flertall med 37 av 67 plasser. Høyre, Frp, R, KrF, PP og V utgjør dermed opposisjonen med 30 representanter.

Foto: Marthe Bjerva Ikke mett ennå: Rita Ottervik får fire nye år som ordfører i Trondheim

Rita Ottervik (AP) blir ordfører for femte gang. Mona Berger (SV) er varaordfører.

Konstitueringen var dessuten en historisk begivenhet da dette også var aller første kommunestyremøte for den nye kommunen, etter sammenslåingen av Klæbu og Trondheim kommune.

Det gamle bystyret i Trondheim skal fortsette parallelt med det nye bystyret ut 2019.

– Tar tilliten på alvor

Foto: Privat Gleder seg: Vegard Frøseth Fernes representerer SP, og er en av nykommerne i bystyret.

Det nye bystyret har fått flere nye faste medlemmer. En av nykommerne er Vegard Frøseth Fenes (SP) som tar tilliten han er gitt fra folket på alvor.

– Det er en kjempestor tillitserklæring å få sitte i bystyret og den tar jeg på største alvor. Det å vite at man er valgt av folket motiverer til innsats for innbyggerne. Og det er jo det vi er valgt for.

Fenes er medlem i kultur, idrett og friluftslivkomiteen og i går ble han også valgt som leder av Trondheim studentråd.

– Det er nå arbeidet virkelig begynner. Jeg gleder meg kjempe mye, avslutter Fenes.

Budsjettet skal vedtas 19.desember, og i forkant vil opposisjonen legge frem sitt eget budsjettforslag.

