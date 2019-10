Forhold, familie og følelser

Tegnehannes nyeste bok er noe alle i tjueårene vil kjenne seg igjen i.

Hanne «Tegnehanne» Sigbjørnsens nye bok, Ikke tenk på meg, er det mest personlige hun har gitt ut så langt. Boka er skrevet som en dagbok, noe som funker veldig godt for Tegnehannes lekne og humoristiske stil.

En gjennomgående tematikk er forandring, hvor Tegnehanne prøver å finne en endring i sitt liv, men sliter med å finne ut hva hun faktisk skal gjøre. Skal hun flytte til ut av hovedstaden? Få barn? Gifte seg? Dette er noe mange vil kunne kjenne seg igjen i og blir presentert for leserne i Tegnehannes kjente tegnestil.

Boka har noe for alle, fra bekymringer i barndommen, tanker rundt seksualitet og kleine møter med mennesker, til latterliggjøring av stedet hun vokste opp. Måten Tegnehanne tegner og forteller historier på skiller seg fra mange mer tradisjonelle tanker om hva tegneserier skal være, men fungerer som det sterkeste elementet for å fortelle denne personlige historien.

Også alvorlige temaer blir tatt opp, blant annet problemer i forholdet, overdrevent alkoholforbruk og vanskene rundt det å være selvstendig næringsdrivende. Sjalusi og mindreverdighetskomplekser blir lagt under lupen i flere striper gjennom boka. Spesielt hennes forhold til andre kvinnelige tegneserieskapere i Norge, der hun blant annet forteller om hvordan hun har måttet mute en annen tegneserieskaper fordi sjalusien blir for mye. Allikevel finner man også humor i disse mer alvorlige stripene, hvor tegnestilen bidrar til at det fortsatt er humoristiske innslag i de noe dystre temaene.

Det er mange temaer som blir tatt opp som man kan kjenne seg godt igjen i. De fleste i tjueårene har kanskje opplevd å føle på presset fra foreldre eller andre familiemedlemmer om å finne seg fast jobb og kjæreste, gifte seg eller få barn, noe Tegnehanne også har fått føle på. Flere striper viser tankeprosessen rundt barn og giftemål, hvor hun går fram og tilbake på sine meninger rundt disse temaene. Burde hun gifte seg bare for å gjøre moren stolt? Hvordan vil livet med barn egentlig bli?

Boka er ganske kort, med sine 199 sider, men er allikevel stappfull av opplevelser, tanker og humor. Det er en god balanse mellom tekst og tegnestriper, noe som gir boka ekstra dybde samtidig som det holder den lettlest og kreativ. Anbefales sterkt for alle som vil ha en kreativ bok med mange gjenkjennelige og morsomme historier.