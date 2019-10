Ønsker å fremme kvinner, både foran og bak kulissene

Med både debatt, filmvisning og konserter ønsker Feminalen å synliggjøre kvinner i musikkbransjen.

Fra 1. til 3. november arrangeres Feminalen for femte året på rad i Trondheim og i år avholdes festivalen på Lokal Bar-Scene-Klubb. Med et bredt spekter av musikksjangre fra rap til R&B til death pop på programmet ønsker de å løfte fram dyktige kvinnelige artister. I år er det blant annet Mall Girl, Blood Command, Izabell og Musti som står på plakaten. Vi tok en prat med festivalsjef Ingvild Vikan og fagansvarlig Ronja Voldsund om årets festival.

– Jeg er ei jente i et hav av gutter

Feminalen ble opprettet som et bidrag til å bedre kjønnsbalansen og mangfold i musikkindustrien. Fokuset legges på synliggjøring av kvinnelige musikere, gjerne utover kun som vokalister. Ronja går for tiden femte året på musikkvitenskap på Dragvoll hvor hun spiller el-gitar, og har selv kjent på hvor få kvinner det er innenfor denne typen utdanning.

– Jeg er ei jente i et hav av gutter, sier hun og legger til at hun føler seg litt ensom på bandfronten.

Det har derfor blant annet vært et fokus på å finne artister eller band med kvinner som spiller instrument i booking av artister til årets festival.

– Hvis man ikke ser jenter på bandinstrument blir det jo heller ikke noen jenter i bandene, sier Ingvild.

– For dette er jo problemet, at det er mangel på forbilder. Så hvis vi da er med på å presentere dette for unge folk så er jo det bare helt supert, svarer Ronja. Oslo-bandet Mall Girl, som spiller på fredagen, har for eksempel en kvinnelig trommis.

Ingvild har også master i musikkvitenskap. For tiden har hun praksis på musikklinja på videregående, hvor hun spesielt husker da elevene skulle presentere hva de spilte og nesten alle jentene svarte sang.

– Dette er veldig typisk, skyter Ronja inn i sammenheng med at flertallet av kvinner i musikkindustrien satser som vokalist.

– Det har blitt en slags standard at vi som kvinner ikke kan spille det og det instrumentet fordi det er et gutteinstrument, forteller Ingvild, som trekker fram trommer, bass og tuba som eksempler på instrument som er vanligere for gutter å spille enn jenter.

– Det har sikkert alltid vært slik. Det har blitt printet inn i oss på samme måte som at rosa er en jentefarge og blå er en guttefarge. Det ligger litt under huden uten at man kanskje tenker over det, fortsetter hun.

Hvor disse stereotypiene kommer fra, og hva man kan gjøre for å rette opp i denne skjevfordelingen, er noe av det som skal diskuteres i fagpraten under årets festival.

Ung rekruttering

For Feminalen har også annet å tilby enn musikk på programmet. I tillegg til filmvisning av dokumentaren A Dog Called Money på søndagen, som arrangeres i samarbeid med Cinemateket, inviterer Feminalen til en fagprat klokka 15.00 på lørdagen. Her har de invitert ulike utdanningsinstitusjoner innenfor musikkbransjen til debatt, fra kulturskoler og oppover i det profesjonelle feltet. I år har temaet som skal diskuteres falt på ung rekruttering.

– Vi snakker i år om rekruttering, sier Ronja. For det er ingen hemmelighet lenger at det er et fåtall kvinner i musikkbransjen og da må vi ta opp spørsmålet - hvor startet dette?

Som Ronja selv har erfart, er det et fåtall av kvinner som utdanner seg med instrument som blant annet el-gitar, trommer eller bass.

– En måte å løse dette på kunne vært å kvotere inn jenter, men hvis det ikke er jenter å ta av, hvor er problemet da? Fortsetter hun.

Selv om selve fagpraten skal foregå mellom utdanningsinstitusjonene Feminalen har invitert, er arrangementet gratis og åpent for alle.

– Vi ønsker at folk skal komme å se på, også kan det jo hende at det åpnes for spørsmål fra publikum, sier Ingvild.

– Det er ofte at folk kommer med innspill som vi gjerne ikke har tenkt på. Folk som har vært i situasjonen selv og har gått på kulturskole for eksempel, skyter Ronja inn.

Det er derimot ikke bare på scenen Ronja og Ingvild synes det er viktig å synliggjøre kvinner. Også bak kulissene er det en skjevfordeling av kjønn.

– Det er også en overvekt av menn i produksjon og ledelse i musikkbransjen, og det er på en måte det vi vil rettferdiggjøre. Det er sikkert mange kvinner som føler seg litt som en underdog, sier Ingvild.

– Musikkbransjen er et mannsdominert yrke. Det er ikke nytt. Det er ikke en hemmelighet, og kvinner må ofte jobbe litt ekstra for å bli sett og hørt, fortsetter Ronja.

Ved å utbrodere festivalprogrammet med filmvisning og debatt ønsker de begge at Feminalen skal opplyse og få folk i samtale.

– Slik er malen. Det er ikke før noen andre diskuterer det med meg at jeg innser at noe må endres. Du trenger noen som kanskje vekker deg litt opp, forteller Ronja.

Lokalt og “up and coming”

I tillegg til å fremme kvinnelige musikere ønsker Feminalen også å sette kommende artister i søkelyset ved å hente inn artister eller band som kanskje ikke er så kjent for flertallet. Dette gjør de blant annet ved å ta inn et utvalg av demoartister som har meldt interesse til å spille under festivalen.

– Vi fikk inn mange bidrag, i underkant av 20 bidrag, og det er ganske bra, sier Ingvild.

– At de vil spille hos oss viser at vi finnes og at vi har noe å bidra med. Det er veldig mange som sender inn og vil gjerne spille, så da må vi avvise ganske mange og si at vi kan se på det til neste år, fortsetter hun.

I år har de valgt ut to demoband/artister: j00 og Anna Kajander.

Resten av musikkprogrammet preges også av kommende artister, som blant annet Louam som ga ut sitt debutalbum Wreckless Love i år, i tillegg til trekkplaster med litt mer husholdsnavn som Blood Command. Det er også viktig å ha et bredt sjangerutvalg mener Ingvild.

– Litt av tanken er jo at vi ikke skal ha en fast bestemt sjanger da. At vi har litt blanding, sier hun.

For Feminalen er jo hovedsakelig en musikkfestival, og på programmet i år er det noe for enhver. I tillegg til en gyllen mulighet til å finne nye favoritter. I år åpner j00 fredagen før Mall Girl, Izabell og Blood Command inntar scenen. Anna Kajander fortsetter lørdagen etter fagpraten, og følges opp av Louam, Musti og Killdøden. I tillegg vil DJ-er avslutte begge dagene slik at man kan fortsette festen etter konsertene. Dj Clea avslutter fredagen, og Adipop lukker lørdagen.

I tillegg til at fagpraten på lørdag er gratis og åpen for alle, har Feminalen studentvennlige priser både på festivalpass og dagspass til fredag og lørdag. Filmvisningen på søndag er også inkludert i festivalpasset.