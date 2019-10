Anna Soleil - The Tide

Anna Soleil videreutvikler den nordiske pop-formelen, og framstår som alt annet enn en nykommer på debuten.

Artist og låtskriver Anna Solnørdal og produsent Marcus Edvardsen har sammen laget et prosjekt som imponerer fra start til slutt. Den femten minutter lange EP-en The Tide er resultatet når to unge, talentfulle musikere kombinerer sin åpenbare pop-teft med utforskende og uredd sjangerblanding. Førstesporet «Breathe», som ble sluppet som singel, er en herlig miks av elektronisk RnB og eksperimentell pop. Den gir en viss pekepinn på stemningen som formidles gjennom hele prosjektet, med en drømmende vokal og et allsidig lydbilde. Likevel blir jeg positivt overrasket over graden av variasjon på The Tide.

Gucci Mane slapp forrige uke albumet Woptoper II. Les vår anmeldelse av albumet her.

På «Our Wall» introduseres drivende synthlinjer som sender tankene til artister som Röyksopp, mens vokalen kan minne om tidlig Bertine Zetlitz. Likevel føles musikken moderne og egenartet, mye takket være hvordan det hele tiden blandes elementer fra en rekke sjangre, som trip hop, elektropop, og alternativ RnB. «Where Are You Going» gir Anna mer plass til å skinne, og hennes sterke vokalprestasjon er i fokus mens musikken ligger der som et nydelig bakteppe. På tittellåta «The Tide» skrus tempo betraktelig opp, og lytteren dras med inn i en kjølig elektropop-banger som gir sterke assosiasjoner til det beste av skandinavisk pop fra de siste to tiårene.

Så er det plutselig over, og jeg sitter igjen i vantro over at denne gjennomført sterke utgivelsen er Anna Soleil sin første. Hver av de fire låtene på EP-en kunne vært en singel, men alle kommer virkelig til sin rett i kontrast til, og samspill med, resten. I en tid hvor popmusikk truer med å utkonkurrere oljen som landets mest lukrative eksportvare kan man spørre seg om noe av det nordiske særpreget går tapt i prosessen. Da er det beroligende å vite at disse kvalitetene finnes der ute, godt bevart og i ny og oppgradert form. De som leter, skal finne, og The Tide er utvilsomt et perfekt sted å begynne letingen.