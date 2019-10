Godkjent bygging av nye studentboliger på Nardo

Men fortsatt noen år før byggeprosessen begynner.

På tross av uenigheter ble det 24. oktober vedtatt at Nardovegen 12 og 14 godkjennes for utbygging av studentboliger til minimum 650 studenter. I dag består området blant annet av dagligvare, bensinstasjon og kontorer. Sit mener selv at en slik omregulering er i tråd med strategier og mål for campusutvikling i kommunen, skriver Adresseavisen.

Jubel i Velferdstinget

Boligansvarlig i Velferdstinget, Kristian Svartås sier at de er glade for vedtaket. Det utløste stor jubel da Sit og Velferdstinget ble informert om avgjørelsen. Likevel understreker han at det nå først og fremst skal planlegges de neste årene.

– Erfaringsvis tar det et par år, og vi forventer oppstart av byggingen tidligst i 2022.

Han forteller at det er mye godkjenning og gjennomganger som nå er i vente. Hva som skal bygges og hvordan det skal se ut, i tillegg til at det viktige spørsmålet rundt kostnader er ubesvart.

En av fordelene for gjennomføring av utbyggingen er at Sit allerede eier tomten.

– Prosessen med å kjøpe tomten ville naturligvis gått utover kostnadsrammene, sier Svartås.

Han sier at dette er en fin lokalisering for et stort antall nye boliger for studenter, med kort avstand til nye campus.

Svartås forklarer at resultatet kan ende opp med å ligne på Lerkendal studentby.

– Det vil ligge på en akse med godt utbygd sykkel og gangvei, i tillegg til tilgjengelig kollektivtilbud, avslutter Svartås.

Fikk gjennomslag, på tross av rådmannens anbefaling

Forslaget kom fra Berit Tiller (H), og fikk gjennomslag etter støtte fra Venstre og Frp, skriver Adresseavisen.

De mener det er positivt at Samskipnaden utvikler eiendommene for å etablere flere studentboliger med kort avstand til Gløshaugen.

Rådmannen skrev i sin vurdering at Nardolia kan egnes for utbygging av studentboliger, men at det er en tendens til press på mindre næringsområder. Han ønsket derfor ikke en slik utbygging, og legger vekt på området som næringsområde, skriver Adresseavisen.