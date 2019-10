«Familien Addams» - lost in translation

Den nye filmatiseringen av Familien Addams mister mye av sin humor i den norske oversettelsen.

The Addams Family har en historie som stammer helt tilbake til 1938 og forteller historien om en eksentrisk og demonisk familie. I den nye filmatiseringen møter vi igjen den sære familien i en film som legger vekt på at det er lov å være annerledes. Denne tematikken blir utforsket i en kamp mellom Addams-familien og skaperen av den nye byen «Assimilering» som blir bygget i nærheten av familiens hus.

Animasjonsstilen passer bra til historien og komplimenterer de sære karakterene Charles Addams tegnet i sin tid, samtidig som den legger til en ny tvist på noen av karakterdesignene. Spesielt det nye karakterdesignet til Wednesday Addams fungerer bra, hvor hennes ikoniske fletter har blitt gjort om til renneløkker for å legge enda mer trykk på hennes makabre personlighet.

Allikevel er det flere ting som skurrer med denne filmatiseringen. Tematikken er godt kjent i familiefilmens univers, til det nivået at det nesten føles oppbrukt, spesielt når handlingen i filmen flere ganger må repeteres for å fremme denne tematikken. Dette gjør at handlingen til tider blir saktegående og forutsigbar, noe som kan føre til at den også til tider blir litt kjedelig. I tillegg er det deler av plottet som kan bli vanskelig for barn å forstå, spesielt Addams-familiens utstøtelse som legger mye vekt på betydningen bak navnet «Assimilering» og problematikken med overvåkning i den nye byen.

Det føles også som at en del av humoren har blitt borte i oversettelsen. Selv om den norske oversettelsen har prøvd å gjøre om noen av vitsene slik at de skal kunne fungere på norsk lander de ikke like bra som de ville gjort på originalspråket. Dette gjør at filmen til tider mister det humoristiske preget og vitsene kan føles malplassert.

Familien Addams sterkeste punkt er alle de rare og eksentriske karakterene man møter gjennom filmen, og jeg tror filmen hadde fungert bedre om det hadde blitt lagt mer fokus på disse.

Familien Addams har premiere 1. november 2019.