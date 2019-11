Studenttinget ofrer hud og hår for valgoppslutning

Valgomat, bred rekruttering og løfter om både barbering og tatovering. Studenttinget satser stort på økt valgoppslutning.

Etter at leder for Studenttinget på Vestlandet Henrik Waage Tjore lovet å ta tatovering om det blir over 25 prosent valgoppslutning, har nå lederen for Studenttinget NTNU Cecilie Bjørnsdotter Raustein slengt seg på bølgen med samme løfte. I tillegg lover hun å barbere alt håret på hodet ved 15 prosents valgoppslutning. Hun høyner ytterligere med at barberingen skal livestreames, og at eventuelt motiv for tatoveringen skal avgjøres gjennom avstemning på Facebook.

– Det var jo noen som foreslo det litt på spøk i går, på grunn av Studvest-saken. Så følte jeg meg litt spontan når vi spilte videre på det i dag da, sier Raustein lattermildt.

Løftene kommer som et forsøk på å øke valgoppslutningen i det kommende studenttingsvalget 4.-10. november. Under fjorårets valg var oppslutningen på snaue 8,5 prosent. Med årets valgløfter og en nylansert valgomat håper Raustein på å snu denne trenden og å engasjere flere av NTNUs studenter i studentpolitikken.

Har tiltro til studentene

Studenttinget er det øverste studentpolitiske organet ved NTNU. De fungerer som studentenes stemme i avgjørelser angående universitetets aktiviteter og drift, gjennom deltagelse i politiske avgjørelser og ukentlige møter med rektoratet. Selv om hun ser at dette stuntet ikke har så mye å gjøre med selve politikken og at det kan oppfattes som et populistisk forsøk på å håve inn stemmer, stoler Raustein på at det heller vil fungere som en metode for å få studentenes oppmerksomhet framfor at de skal stemme uten å bry seg om selve valget. Hun tviler heller ikke på at de fleste studenter vil sette seg inn i valget når de først får vite om det.

– Jeg tror at studenter er oppegående mennesker som klarer å tenke kritisk. Jeg tror derfor dette først og fremst vil fungere som en måte for å spre ordet om valget, forteller Raustein.

Jobber aktivt for å øke engasjementet rundt studentvalget

For å ytterligere hjelpe studentene med å sette seg inn i det kommende valget har det også blitt lansert en valgomat, hvor studentene selv kan svare på spørsmål og se hvem av kandidatene som de er mest enig med. Dette tror Raustein at kan bidra til å senke terskelen for å sette seg inn i kandidatene sine standpunkter.

Hun forteller også at de har gått aktivt inn for å rekruttere studenter fra så mange forskjellig fakultet og campus til å stille i valget. Dette har hun stor tro på at vil bidra til å kunne øke valgoppslutningen.

– Av erfaring ser vi at desto høyere andel kandidater fra størst mulig del av studentmassen, desto høyere oppslutning får valget.