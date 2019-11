Sudan Archives - Athena

Med fiolin pakket inn i psykedelisk elektronika gir Sudan Archives oss en ny vri på moderne RnB.

To år har gått siden Brittney Parks, bedre kjent under artistnavnet Sudan Archives, ga ut sin debut-EP Sudan Archives i 2017, etterfulgt i 2018 av EP-en Sink. Begge ga oss en prøvesmak av hennes unike stil og et helt nytt syn på fiolin som et bærende instrument. Hun kaller seg selv selvlært på fiolin, og med inspirasjon fra sudanesisk folkemusikk fant hun nye måter å bruke instrumentet på. Pakket inn i RnB og elektronika lar hun fiolinen bygge låtene rundt den drømmende teksten som både får deg til å tenke og slappe totalt av.

LES OGSÅ: Et voksent, men fremdeles spirende Combos har tatt Trondheim og mer til med storm siden deres debut tidligere i år.

Sudan Archives skriver, spiller og produserer sin egen musikk, noe man virkelig kjente på i hennes tidligere utgivelser, som for eksempel i låtene «Nont for sale» og «Come meh way». De var ærlige, unike og ikke skapt på basis av salgstall. Dette bærer også debutalbumet Athena preg av, men det er kanskje et snev av mer kommersialitet over låtene. Det er definitiv inkorporering av fiolin som gir henne en edge utover det som ellers hadde vært ordinære RnB-låter i stil med artister som Rihanna og Beyonce. I tillegg føles for eksempel tilføyelsen av rap mot slutten av «Glorious» litt malplassert ut blant resten av materialet Sudan Archives har gitt oss gjennom karrieren.

Likevel er definitivt «Glorious» og «Confessions», som begge ble gitt ut i forkant av albumet, de sterkeste innslagene. Det er her hun virkelig kontrollerer musikken sin ved å la fiolinen skinne og utfolde seg på måter man ikke har hørt før. For eksempel er kanskje ikke et fiolin-drop noe man ville sett for seg skulle fungere, men på «Glorious» er det rett og slett perfeksjon.

LES OGSÅ: Jesus is King: En nyfrelst Kanye er vanskelig å tro på.

Det betyr derimot ikke at det ikke er flere godbiter å hente fra Athena. «Down On Me», «Did You Know» og «Iceland Moss» viser hva Sudan Archives er god for både tekst- og sangmessig. Disse tre låtene går også litt bort fra fiolinen i sentrum og gir oss heller drømmende og psykedelisk RnB med eterisk vokal flytende på topp.

Forventningene for Athena basert på det Sudan Archives allerede har presentert var kanskje noe mer eksperimentelt og alternativt. I stedet ga hun oss et album for et bredere publikum til å oppdage en ny vri på RnB. Alt i alt er Athena likevel en god representasjon av talentet Sudan Archives besitter, og debutalbumet skaper definitivt lyst etter mer.

LES OGSÅ: Cigarettes after Sexs nye album er søtt, melodiøst og sensuelt på grensa til det kjedsommelige.