NTNUI-laget feiret sesongavslutning og glemte kretsfinalen – vant likevel 1-0

Til tross for tropp på juleferie vant NTNUI fotballs A-lag lørdag kretsfinalen mot Tynset, og setter strek etter en strålende sesong.

NTNUI fotballs A-lag dro lørdag til Kyrksæterøra for å spille sluttspillkamp mot Tynset. Lagene har begge hatt gode sesonger og rykket opp til 3. divisjon fra hver sin avdeling. Nå spilte de om tittelen som det beste 4. divisjonslaget i Trøndelag fotballkrets. Den tittelen var det studentlaget som vant.

–Tynset mot Trondheim i Kyrksæterøra høres litt rart ut, men det var der kampen skulle spilles, forteller Trym Haakon Blaauw som denne sesongen har vært spillende trener.

– Når vi dro helt ut dit for å spille den kampen skulle vi selvfølgelig ikke tape den. Vi så ikke på det som en treningskamp selv om troppen var litt mindre enn vanlig. Mange av spillerne var ikke tilgjengelig og hadde tatt ferie denne helga.

Uvante posisjoner

NTNUIs A-lag hadde julebord forrige helg, der de feiret en kjempesesong med opprykk til 3. divisjon. Blaauw forteller at laget ikke var helt forberedt på at det var en kamp igjen å spille.

– Julebordet var en feiring av opprykket og markerte egentlig avslutningen på sesongen for oss i laget. Vi trodde at sesongen var over, men så oppdaget vi at det var kretsfinale, og da måtte vi mobilisere.

Foto: Lage Hoel Haadem (NTNUI) Trenerne på NTNUIs A-lag med pokalen som beviser seieren i kretsens 4. divisjon. Fra venstre: Trym Haakon Blaauw, Einar Moheim og Erlend Flø Gustad.

Siden kampen kom på kort varsel og mange av spillerne ikke var tilgjengelige måtte flere spillere spille på andre posisjoner enn vanligvis.

– Det var utfordrende å få spillekabalen til å gå opp. Vi måtte få inn målvakten til B-laget som gjorde en kjempekamp. Jeg tror det bare var to-tre spillere som spilte der de vanligvis gjorde. Selv spilte jeg midtstopper, og det er uvant for en ving. Det ble krampe etter 80 minutter offensivt løp.

Unge spillere og tøff fremtid

Til tross for problemene vant A-laget 1-0 over tynsetingene. Målet ble scoret av Petter Ølberg i første omgang, etter en uheldig klarering fra Tynset. Ballen ble slått inn i feltet igjen, og Ølberg dempet ballen fint og sparket til på halvvolley i mål.

Foto: Martin Raaen (NTNUI) Det var høyt tempo i kampen og spillerne måtte løpe mye. En forsmak på neste sesong i 3. divisjon.

– Han er yngst på laget og en meget god spiller. Det er mange unge på laget og nye i troppen nå, og det er morsomt. Flere av spillerne er født i 2000 eller 1999, sier Blaauw.

Han mener Tynset er et bra lag, og at de må bli vant til å spille mot lag på det nivået og bedre når de neste sesong rykker opp.

– Det var gøy å spille mot et lag som var på samme nivå som oss. Vi merket at det var et høyt nivå og tempo i spillet. Vi ble ihvertfall slitne siden vi ikke er vant til å løpe like mye som vi gjorde i går. Neste sesong blir det bare lag som er på dette nivået eller høyere. Derfor må vi i hardtrening og komme i form. Noen av oss har ikke den beste kondisen, og det skal vi ordne denne vinteren.

Også NTNUIs andrelag spilte kretsfinale i Sodvinhallen på Kyrksæterøra denne dagen. De vant 2-0 over Ranheim 3 og sikret også seieren i Trøndelags fotballkrets i divisjonen under førstelaget. Andrelaget rykker også opp denne sesongen og spiller neste år i 4. divisjon.

