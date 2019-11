Highly Suspect - MCID

Et album uten en klar sound, men som likevel leverer.

Highly Suspects tredje album, MCID, viser igjen at de ikke har tenkt å slå seg til ro med en sound enda. Etter tre år uten at noe er blitt sluppet kommer MCID med 16 låter som går innom alt fra rock, metall, rap, hiphop, trap og mye mer. Hver låt byr på noe nytt og spennende som man kanskje ikke hadde regnet med.

Albumet åpner med låta «Fly» som går mer inn i en trap- eller rap-stil. Teksten handler om vokalisten Johnny Steven sin oppvekst, at han hater seg selv og virker suicidal, men i refrenget skapes et mer positivt bilde om hvordan han er unik og spesiell. Til slutt roper han ut hvordan han føler seg bedre nå som han har fått dritten ut av systemet og fortsetter med å takke flere folk, studioer og steder. Låta avslutter så med «This is MCID».

Deretter beveger albumet seg inn i låta «16», som handler om tapt kjærlighet og utroskap. Med gospellignende kor og innslag av stryk og synther er det en låt med et kult musikalsk lydbilde som formidler den tragiske historien på en super måte. «Freakstreet» høres mer ut som musikken du kan finne i Stranger Things, med et synthbasert komp som høres ut som om det er dratt ut fra en skrekkfilm fra 1980-tallet.

«Canals», «Upperdrugs», «These Days» og «Snow White» viser derimot at Highly Suspect ikke har sluttet med den tunge alt-rockstilen sin. Drevet av tung gitar med mye vreng og vokaler som slår deg i trynet. «Canals» byr også på noe som høres ut som en afrikansk hymne mot slutten, noe som er utrolig kult. En annen låt som går litt innom rockestilen er «Taking Off». Den tungt vrengte bass-synthen og den overlegne følelsen i stemmen til Johnny skaper en artig sound som man lett husker.

«Tetsuo’s Bike» og «Nairobi (Outro)» kommer som et sjokk. En rar syre av instrumenter. Det virker litt som at bandet bare satt seg ned og slo litt på keyboardet og lagde noe, men de er likevel artige innslag på albumet og viser at bandet ikke er redde for å eksperimentere med instrumentale låter. «Juzo» er en annen instrumental låt som bare er lyder fra en synth. Veldig atmosfærisk og passer fint som en pause i albumet, men i seg selv er den litt kjedelig.

Les også: Mandalai Lamas hevder å ha blitt bortført av UFO-er i 1967, men som band har de bare eksistert i ett år før de nå er klare med sitt første album.

Vi får fire låter med innspill fra flere andre artister som Young Thug, Gojira, Nothing But Thieves og Tee Grizzley. Man hører at disse låtene har tatt inspirasjon fra stilene som både disse artistene og Highly Suspect har fra før. «Tokyo Ghoul» er en god trap-inspirert låt hvor Young Thug slår seg løs. «SOS» starter med kaotisk metall som blir støttet av Gojira for så å gå inn i kul, tung rockelåt med en nesten pompøs vokal i versene.

Deretter kommer en litt roligere melodisk rockelåt hvor Nothing But Thieves og Highly Suspect blandes perfekt sammen og skaper en utrolig chill og litt bakpå låt. Senere i albumet får vi også et innslag av Tee Grizzley i «The Silk Road», en fengende hiphop-låt med mye kul synth.

«Arizona» er den roligste låta på albumet og er en akustisk låt drevet av et kult komp på gitar som blir støttet opp av stryk i bakgrunnen. Låta synges ikke av hovedvokalisten Johnny Stevens, men av bassisten Richard Meyer, og er fantastisk skrevet. Stemmen til Rich passer perfekt til den rolige og behagelige sounden til låta.

Selv Highly Suspect de har beveget seg litt fra den kaotiske alt-rockstilen de hadde mer av før, er MCID fortsatt et Highly Suspect-album det absolutt er verdt å sjekke ut. Dyktige musikere og en håndfull gode låter som beveger seg innom flere stiler gjør det mulig for mange å finne noe de liker.

Du kan lese flere musikk, teater og kulturanmeldelser her