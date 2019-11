Ny undersøkelse: Dette vil studentene ha

Nærhet til campus, god kollektivdekning og så høy standard som mulig til lavest mulig pris er blant ønskene til studentene når det kommer til studentboliger.

– Det er ikke bare bare å få til dette, men man må jo prøve, sier leder i Velferdstinget Nina Salvesen.

Tnanalyse gjennomførte nylig på vegne av Sit en undersøkelse om studenters preferanser til framtidige studentboliger. Over 3000 studenter fra Trondheim, Gjøvik og Ålesund svarte på undersøkelsen. Nina Salvesen og boligansvarlig i Velferdstinget Kristian Svartås mener begge at undersøkelsen gir Sit og Velferdstinget en fin pekepinn på hva de bør fokusere på framover.

– Jeg er veldig glad for at vi får dokumentert litt hva studenter faktisk ønsker, og at vi hører fra studenter som kanskje ikke er like aktive til vanlig i Student- eller Velferdstinget, sier Svartås.

leder i velferdstinget Nina Salvesen forteller at de skal forsøke å imøtekomme studentenes behov.

– Det er fint å ha en slik undersøkelse å vise til kommunen eller NTNU når man skal diskutere utbygging, forteller Salvesen.

Å bo på eller nært campus står som den sterkeste preferansen fra studentene ifølge undersøkelsen. I tillegg er det å ha god kollektivdekning, høy standard, og så lav pris som mulig på studentboligene også høyt verdsatt. Derimot viste undersøkelsen at det å bo ved et treningssenter, i Midtbyen eller ved servicefunksjoner ikke er like viktig.

– Noen merkbare overraskelser var det i undersøkelsen, som for eksempel at å bo på eller nært campus er såpass viktig. Det er veldig fint å se at det er såpass ønske fra studentene om dette, sier Svartås.

– Det har vært en del diskusjoner rundt spørsmålet om vi burde bygge studentboliger på campus. Mange er enige og uenige, og derfor hadde vi et ønske om å undersøke hvor det faktisk er best at Sit bygger nye studentboliger, forteller Salvesen.

Som for eksempel på Nardo, hvor 650 studenter vil få et hjem i framtiden.

Sentrumsnært ikke like viktig

De mener begge at undersøkelsen likevel bekreftet mye av det de allerede visste fra før av.

– Det å bo sentrumsnært er for eksempel ikke en prioritering hos studentene. Dette har heller ikke vært en prioritering under utbygging tidligere, og basert på resultatene vil det ikke være noe vi fokuserer på framover heller, sier Svartås.

Å bygge studentboliger på eller nært campus er noe av det som vil stå sterkest i fokus for fremtidig utbygging. Resultatene fra undersøkelsen var jevnt over ganske like fra både Trondheim, Gjøvik og Ålesund, hvor det å bo på eller nært campus er på topp, mens det å bo ved treningssenter er på bunn. Utbygging av studentboliger i Midtbyen og ved et treningssenter er altså ikke første prioritet.

– Det er viktig med variasjon og et tilbud for alle, og noen studenter ønsker jo å bo i Midtbyen og med nærhet til trening, men behovet for å bo på eller nært campus er større og derfor bør dette prioriteres i første omgang, sier Salvesen.

– Vi vet jo heller ikke om folk aktivt ønsker å bo på eller bare nært campus, men det ligger uansett en indikasjon der på at dette er viktig og noe vi må ta med oss videre, siden dette står høyest både i Trondheim, Gjøvik og Ålesund, sier Salvesen

– Ellers blir det spennende å se hvordan vi skal jobbe med dette framover, avlsutter Svartås.

