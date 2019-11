Det burde ikke sjokkere Lånekassen at høsten er høysesong for studiestøtte

Studenter skal ikke være nødt til å finansiere seg selv på grunn av ressursmangel hos Lånekassen.

I denne utgaven av Under Dusken kan du lese om flere studenter som ikke har fått studiestøtten de har krav på før langt ut i semesteret. Noe skyldes tekniske problemer, andre har hatt sykdom i studieløpet, mens i det siste tilfellet har Lånekassen hatt for lite kapasitet til å behandle alle søknader.

Les saken her: Studenter venter månedsvis på stipend fra Lånekassen.

Hanne Bjertnes hos Lånekassen forteller til Under Dusken at de jobber hardt med å behandle alle søknadene innen et rimelig tidspunkt. Hun sier også at høsten er høysesong for Lånekassen. Det burde, strengt tatt, ikke komme som et sjokk. At kommende studenter vil søke om studiestøtte er ikke en stor overraskelse. Det burde også Lånekassen ta høyde for når de legger opp året.

Som student må du kunne ha tillit til at studiestøtten kommer på konto, helst så tidlig i semesteret som mulig. Det som for mange allerede er en usikker økonomisk hverdag belastes ytterligere av å ha utestående beløp med en usikker utbetalingsdato. De fleste har klart seg ved hjelp av penger fra sommer- og deltidsjobb, eller med støtte av foreldre, venner eller kjæreste.

Idéen om heltidsstudenten er foreløpig en fjern realitet. Å ha en deltidsjobb og sommerjobb mens du studerer er ikke utelukkende negativt. Det bidrar til både nettverk og verdifull erfaring som kan lønne seg når man skal ut i arbeidslivet. Problemet oppstår når deltidsjobben blir nødt til å opptre som studentens livsgrunnlag.

Studentene Under Dusken har snakket med forteller at problemene med Lånekassen har vært en psykisk påkjenning. Marthe Tronrud sier at hun føler seg liten i et stort system, og at hun bevisst isolerer seg sosialt for å slippe å bruke penger hun ikke har. Marie Solgard forteller at hun ikke ville klart seg om det var hennes første år på studiet.

Usikker økonomi i studietida skaper raskt et klasseskille blant dem som klarer å forsørge seg selv uten studiestøtte, de som har familie som kan bidra, og dem som lett faller utenfor. I tillegg blir det sosiale, som å delta i fadderuka, plutselig en mye større belastning.

Det eneste som bør sjokkere Lånekassen er at studenter må finansiere seg selv i påvente av et system som allerede virker stort og skummelt - ikke at høsten blir hektisk.