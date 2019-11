Fortvilelse, sinne og angrep mot metoo-kampanjen

Haddy Njies nye bok preges av et overveldende sinne og til tider trivialisering av varslene mot Giske.

Jeg har alltid ment at det er viktig å se en sak fra begge sider. Med dette i bakhodet valgte jeg å lese den nye boken til Njie for å se hvordan Giske-saken ble opplevd fra deres side. Haddy Njie er kona til Trond Giske, og kjent som journalist, TV-personlighet og sanger. I hennes nye bok Dagbok. 13. desember - 13. februar får leserne et innblikk i hvordan det var å stå midt i Giske-saken de to første månedene etter varslingene om seksuell trakassering.

Gjennom boka blir man vitne til hvordan den lille familien og deres omgangskrets blir påvirket av håndteringen av saken. Spesielt vanskelig er det å forholde seg til media, hvor journalistene får tak i og publiserer varslene så fort de kommer fram. Dette oppleves av paret som et angrep mot Giske, og Njie gir et bilde av et urettferdig og påtrengende medie-Norge. I tillegg får vi innblikk i hvor tungt Giske faktisk tar sakene som kommer opp mot ham, til den grad at han blir fysisk dårlig og må be om sykemelding. Dette er en tydelig subjektiv beskrivelse av Trond Giske, noe som jo er å forvente fra hans aller nærmeste. Det er til tider vondt å lese om hvor hardt det går utover familien.

Det er likevel provoserende å lese hennes tanker og meninger om varslerne og metoo-kampanjen, som stod i sterkt fokus da denne saken var på sitt verste. Flere ganger skriver hun lange avsnitt om hvordan varslerne ødelegger livet til Giske, og at dette bare blir gjort for å styrke en politisk maktkamp innad i partiet. Det virker som hun aldri vurderer hvor vanskelig det har vært for varslerne å være i denne situasjonen. Det virker også som hun ikke ser den makten Giske har som politiker og stortingsrepresentant. Han blir ofte beskrevet som en uskyldig og naiv unggutt som bare liker å være på fest, uten å se konsekvensene av det han gjør. Selv når han tar på seg ansvaret for Tromsø-saken blir han kun beskrevet som et offer for urettferdig maktspill, aldri som noen som har bedrevet seksuell trakassering.

Njie avskriver egentlig hele metoo-kampanjen, og hevder at kvinners fortellinger om seksuell trakassering på arbeidsplassen kun er en avledningsmanøver for viktigere saker om kvinners undertrykkelse. Enda verre er det at Giske-varslene i boka utelukkende blir sett på som løgn. Dette er også problematisk når man tar høyde for Njies egen maktposisjon i det norske samfunnet. Som en kjent NRK-personlighet har Njie mye innflytelse i lille Norge. Når hun kommer med så sterke påstander om at varslerne lyver, vil dette nå ut til store deler av befolkningen. En av grunnene til at mange kvinner ikke tør å fortelle om seksuell trakassering er nettopp fordi de er redde for å bli kalt løgnere. Det er et inntrykk denne boka og denne publisiteten er med på å forsterke.

Stemmen i boka er ofte preget av et overveldende sinne, noe som til tider kan bli ubehagelig for leseren. Spesielt sinnet hennes mot partileder Jonas Gahr Støre føles ekstremt når hun avslutter et kapittel med et ønske om å påføre ham den samme smerten som hun mener hennes familie går gjennom: «Tilgir du meg at jeg en mørk natt vurderte å dikte opp en hånd på rumpa den kvelden du og kona di var hos oss på middag. Tilgir du meg at jeg et øyeblikk gledet meg til å utbrodere løgnen og se deg i øynene når du falt.»

Igjen kommer det fram at hun mener at alle varslene er løgn, og det føles som om hun mener at varslerne følte en skadefryd over å si ifra om deres opplevelser med seksuell trakassering. Dette tar bort hvor viktig det er at kvinner har turt å begynne å stå fram og fortelle om urettferdige og nedverdigende handlinger mot dem.

Alt i alt forstår jeg hvor boka kommer fra, og jeg ser at det er viktig å kunne se begge sidene av denne saken. Likevel sitter jeg igjen med en dårlig følelse, hvor maktposisjonen til Njie legger en tung byrde på varslerne i hennes subjektive bok om saken.