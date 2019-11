Vakker og voldelig polsk villmark

«Før plogen din over de dødes knokler» flyter godt, og mellom de vakre formuleringene vokser det fram en bok som vil noe.

Olga Tokarczuk fikk nylig nobelprisen i litteratur for 2018. Før plogen din over de dødes knokler (2009) har nylig blitt tilgjengelig på norsk. Romanen er velskrevet, engasjerende og eventyraktig.

I boka møter vi en voksen dame som bor i en liten bygd i Polen, nær grensa til Tsjekkia. Bygda er et feriested, med kun tre fastboende. I åpninga kommer jeg-personen og en nabo over liket av den tredje naboen, en sadistisk krypskytter som har blitt kvalt av et rådyrbein. Utenfor vinduet står de andre rådyrene og ser på. Politiet blir involvert, og kriminaldramaet er i gang.

Tokarczuks språk fascinerer og setter i gang fantasien. Julie Wiedlocha har gjort en god oversettelse, som flyter godt og føles naturlig. Tokarczuks formuleringer er særegne nok til å holde på oppmerksomheten, men det er lettlest og konkret nok til at det ikke står i veien for fortellinga. Tokarczuk har også gitt ut poesi: I Før plogen din over de dødes knokler kan man knapt lese mer enn noen sider uten å snuble over en setning som er så god, vakker eller oppsiktsvekkende at du må stoppe opp. Det er poetiske vidundere, skarpe observasjoner og filosofiske betraktninger i fleng.

Før plogen over de dødes knokler går for å være en av Tokarczuks mer lettleste bøker, og inneholder både thriller-spenning og fantastiske elementer. Det er dermed ikke sagt at dette er en ren spenningsroman. Det er overnaturlige elementer, men ikke fantasy. Spennende, men ikke krim. Handlingsforløpet danner et bakteppe der jeg-personen får dvele, eller forbanne seg, over hvordan vi behandler naturen rundt oss. Slik hun ser det er jakt drap, og hun oppfatter naboens dødsfall som en rettferdig hevn fra naturens side.

I motsetning til mye god samtids-litteratur stikker Før plogen din over de dødes knokler seg ut som en roman som vil at leseren skal ta et moralsk standpunkt. Det er ikke overraskende fra Tokarczuk, som er vegetarianer, feminist, og en skarp kritiker av Polens nasjonalistiske regjering. Dette virker allikevel ikke som propaganda eller et politisk kampskrift. I 2019 er naturen et naturlig tema i kunsten, og ført i pennen av Tokarczuk framstår det som nødvendig.

Svenska Akademien, som deler ut Nobels litteraturpris, skal berømmes for at de setter fokus på litteratur med elementer av det ikke-realistiske, som 2017-vinneren Kazuo Ishiguro. For, som hovedpersonen i Før plogen din over de dødes knokler sier, i en William Blake-referanse: «alt vi er i stand til å forestille oss, er en form for sannhet.»