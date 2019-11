Mye fløte og lite krydder i Ni Musers lunsjbuffé.

Café Ni Muser Bispegata 9



Vi spiste:

Suppe, omelett, couscous, salat og brød.



Pris:

155 kroner.



Tidspunkt:

Hver dag kl. 11-14



Sudentrabatt:

Nei.



Hvem passer det for?

Deg som ikke liker dill og dall.



Insidertips:

Ta på deg hørselvern hvis du vil arbeide uforstyrret.

Det kulinariske Norges to munter-gjøker, Piffi og Gastromat, er igjen på gamle tomter. Forrige gang de to besøkte Ni Muser pissa de olje etter en drøy brødbuffé. Denne gangen er det lunsjbuffé som står på plakaten. To typer suppe, couscous, omelett, salat og brød er noe av det de to har muligheten til å sette sine godt vante tenner i.

En lang laban

Gastromat snubler i et par gåstaver idet han brøyter seg inn gjennom horden av fossiler i døra. En 50-åring ikledd høyhalset genser og nikotin-fargede hornbriller studerer ham med kjennermine. Den lange labanen vet nok at han har støtt på et medlem av Trondheims kulturelite.

Tomatsuppa smaker av tomatpuré og grovhakkete tomater på boks.

– Jeg lager bedre tomatsuppe selv, konstaterer Piffi.

Stedets kokk har åpenbart aldri tatt ordet hvitløk eller chili i sin kulinariske munn. Fraværet av krydderier er ikke like kritisk i omeletten og blomkålsuppa.

– Blomkålsuppa er ordentlig god og kremet, med et hint av jordskokk, roper Gastromat for å bekjempe lokalets dårlige akustikk.

Om Cowsea: – Dette må være Per Sandbergs favorittrestaurant

Luftig focaccia

Gastromats andre tallerken ser ut som en vrakplass for brød, der gjærbaksten ligger hulter til bulter. En bit luftig og oljete focaccia fylles til randen med aioli. Piffi foretrekker butikkferskt smør på bruschettaen.

– Det rister i hele kroppen når jeg tygger bruschetta, sier en tydelig traumatisert Piffi.

Men Gastromat hører ikke. Han betrakter kunsten på veggene med kjennermine.