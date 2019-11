Raptrioen som har skjønt det

Disse tre rapperne vet at alt blir bedre om man samarbeider. De har også gitt meg håp om at årets album i 2019 ikke har kommet helt enda.

Tiårets rap-historie fra USAs midtvest skrives for øyeblikket av de tre stjerneskuddene Noname, Saba og Smino. De har nettopp gått sammen og skapt supergruppen Ghetto Sage, grovt oversatt til «ghettoens viseste».

Noname fra Chicago kan best beskrives som dronningen av rare og poetiske rim. I sin utpreget humoristiske stil og med morsomme tekster, rapper hun om de mest alvorlige tema. Hun har gruppens mest aktive Twitter-bruker, hvor hun ofte snakker høyt om verdensproblemer, samt fronter sin egen bokklubb som fremmer svarte forfattere.

Saba, også fra Chicago, er den yngste av de tre, til tross for at han kanskje har den eldste sjelen. I tekstene sine utforsker den teknisk uslåelige rapperen mørke tema, og forteller dyptgående historier som har farget hans liv. Både Noname og Saba fikk sin mainstream-debut gjennom samarbeid med Chance the Rapper på den kjente mixtapen Acid Rap.

Smino, eller Smiyeah som han ofte omtaler seg selv, er uten tvil den glatteste og mest funky rapperen av de tre. Han er derfor også den som er vanskeligst å forstå. Med sine silkeglatte raps og fløyelsmyke vokaler skildrer han sitt liv i USAs farligste by, St. Louis, på en sår og bittersøt måte.

Både da Noname spilte på Øyafestivalen i 2018 og Saba på Parkteateret i 2019, var det i ettertid bare ros å lese om opptredenene. På begge konsertene ble det spilt flere låter som egentlig har gjestevers fra de andre i den nylig opprettede gruppa. Flere nordmenn har altså fått med seg hvor gode disse artistene er hver for seg, samtidig som opptredenene har vært fulle av referanser til tidligere samarbeid. Trioen har nemlig jobbet flere ganger på hverandres prosjekter, og mer skal det bli.

På Twitter har den nye gruppa sagt at fansen fortjener en klassiker, og med låta «Häagen-Dazs» som ble utgitt 17. oktober får alle tre rapperne manifestert det som forhåpentligvis bare er starten på et større prosjekt for trioen. Fra før av er Noname-låtene «Shadow Man» og «Ace» de eneste sporene hvor trioen i sin helhet har vært samlet tidligere. På disse får vi en smakebit av hvor moro det kan være når gode venner dyrker hverandres talenter, samtidig som vi får et innblikk i hvor godt artistene funker sammen.

Hvis du ikke har skjønt det enda, bør du sjekke ut Ghetto Sage, og i likhet med meg krysse fingrene i håp om at årets album kommer snart.