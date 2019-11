Gjør bestemor stolt med nydelig gjærbakst

I en travel studenthverdag kan man savne både gjærbakst og jul. Hev deg over det, og kombiner begge deler i ei julekake.

Novembermørket er kommet og julelysene har sneket seg inn i mange hjem. Det mange tenker på som den koseligste årstiden er rett rundt hjørnet. Da kan man bli frista til å tjuvstarte litt selv. Hva er vel da bedre enn å lage ei klassisk julekake, som kan nytes sammen med venner og familie?

Mange tenker at jula starter tidligere år for år, men julekake, det er noe man kan bake hele året. Er noen uenig, kan du nyte baksten selv. Imponer store og små med magisk gjærbakst, til tross for at det er enkelt å lage den.

Tips: Rosiner og sukater vil holde på fuktigheten, og gjør at julekaka holder seg lenger. Likevel bør julekaka serveres samme dag, da den ellers kan bli noe tørr. Det er også fullt mulig å legge den i fryseren, og heller ta den opp når man har lyst på noe til kaffen eller eksamenspugginga.

DU TRENGER (FOR CA. 4 HALVSMÅ JULEKAKER): Ca. 1 kg mel

200 g sukker

125 g smør

0,5 l melk

Et par never rosiner

1 pakke gjær

Et par teskjeer kardemomme

Mange tenker at også sukater hører til i ei ekte julekake

1 egg til pensling

Slik gjør du det

1

Smelt smøret og bland med melk i en litt stor bakebolle. Pass på at melka er varm nok. Er den kald, og smøret klumper seg, kan man varme opp smøret og melka sammen i en kjele til smøret løses opp.

2

Rør ut gjæren i den lunkne blandingen.

3

Ha oppi rosiner, og eventuelt sukater. For å unngå brente eller tørre rosiner kan man med fordel legge rosinene i bløtt før man bruker dem. Bare husk å tørke av vannet før de blandes inn. Hvor mye kanel, rosiner eller sukater du bruker går på smak og behag, men ristede hasselnøtter kan også være et sprøtt tillegg.

4

Rør inn litt og litt mel iblandet kardemomme, til deigen begynner å slippe bollen. Deigen bør være fast, men også elastisk.

5

Legg plastfolie eller et kjøkkenhåndkle over bakebollen. La deigen heve til omtrent dobbel størrelse (fra 40 minutter til en time). For at gjæren skal virke optimalt bør deigen heve et lunt sted. Kjøkkenkroken er ofte et passe sted, men unngå trekk og åpne dører til kalde rom.

Foto: Kjartan Nyberg Håland

6

Del opp deigen i fire emner på kjøkkenbenken, og lag boller av dem. Bak heller flere små kaker, enn noen få altfor store. Blir de altfor store, kan de bli rå i midten.

7

Legg bollene på et stekebrett med bakepapir, og la dem etterheve ti minutter på kjøkkenbenken.

Foto: Kjartan Nyberg Håland

8

Pensle over med et vispet egg.

9

Sett brettet nederst inn i forvarmet ovn på omkring 200 grader, og la den stå der til den er gjennomstekt (små boller trenger omkring 15 minutter). Det er også mulig å lage et julebrød ved å legge deigen i en brødform. Etterhev og stek på samme måte.

10

Server med smør og brunost til kaffe, te, gløgg, eller en annen varm, koselig drikke.

11

Motta skryt og ros fra mormor for koselig bakst og hyggelig besøk.