Kjærlighet er mer enn forelskelse

Mange har kjent på følelsen av å være forelsket før, men det er kanskje ikke like mange som vil si at de har opplevd «ekte kjærlighet.»

Du står i kassa på butikken nær der du bor, og du og ekspeditøren begynner begge å le av det komiske ansiktet som titter opp på dere fra en spesielt misformet potet som sklir nedover rullebåndet. På vei for å ta ut søppelet møter du en venn du ikke har sett på en stund, og dere slår av en prat. Dere begynner å prate om den gangen for et par år siden dere var på den hytta ute i skogen som ikke hadde innlagt vann eller strøm. På jobben feirer du og kolle­gaene en ettertraktet lønnsøkning med å utveksle klemmer og smil.

Under joggeturen på morgenen smiler du og nikker til en forbipasserende som du synes er litt søt, mens du inni deg ønsker dem en god dag. Du har kanskje vært på et par dater som ikke ble til noe mer, eller kanskje den ene daten som utviklet seg til flere og som etterhvert ble til kjærlighet. Hvordan skjedde dette? Hvordan gikk det fra et tilfeldig møte til noe mer? Hvordan føles kjærlighet og hvordan kan man vite at det er det man føler? Videre kan du lese intervjuer med studenter i parforhold.

Rikke Foss (24) og Elias Gauslaa (25)

Hva det var som gjorde at dere ble forelsket?

– Det som gjorde at vi ble forelsket i hverandre var at vi fant den andre intere­ssant. Vi brukte mye tid i be­gynn­elsen på ting som vi begge var indi­viduelt opptatt av, slik som skole, politikk, doku­men­tarer, serier og å ut­forske byen vi bor i sammen.

Hvilke egenskaper ved den andre var det som gjorde dem spesielle?

– De egenskapene som vi begge satte pris på ved hverandre var spontanitet, musikk­glede, akivitetsglede, reflek­sjons­­evne, å tørre å vise følelser, og en enorm evne til å vise og gi omsorg.

Hvordan er selve følelsen av forel­sk­elsen/kjærligheten?

– Følelsen er ubeskrivelig. Den gir trygg­het og nærhet som ikke kan sammen­­lignes om man ikke har opp­levd det selv. Samtidig gir den en barnslig usikkerhet.

Hvordan kjennes den på kroppen?

– Kroppen går inn i en slags «jeg må være den beste versjonen av meg selv» modus. Det flyr ti tusen sommerfugler i magen, hjertet slår dobbelt så fort, mens kinnene blir røde og smilet sitter løst.

Når går det fra uforpliktende date til ekte kjærlighet?

– Tiden bare går fordi det oppleves som dagene bare flyr forbi. Når man stopper opp og tenker så merker man at det føles riktig, sier Elias.

– Etter et par måneder, når begge for­eldre­parene var hilst på og vi hadde møtt hverandres venner. Tanken var der allerede fra første dag, men det var avgjørende å se samspillet mellom kjæresten og de andre i livet som betyr mest, sier Rikke.

Foto: Antonia Mangold UBESKRIVELIG: Rikke og Elias mener at kjærlighet er en følelse som er ubeskrivelig og som ikke kan sammenlignes med mindre man har opplevd det selv.

Ida Dignes (23) og Kristofer Olai Ravn Stavseng (26)

Hva var det som gjorde at dere ble forelsket?

– Vi ble forelsket fordi vi var enga­sjerte i samme organisasjon og visste at vi hadde noenlunde likt verdigrunnlag. Vi så begge at den andre var en litt ulik type enn familiene våre, og det var spennende. Vi har også en felles liden­skap for språk og politikk

Hvilke egenskaper ved den andre var det som gjorde dem spesielle?

– Jeg synes Ida var uvanlig vakker og med et stort strålende smil. Jeg ble bergtatt av hennes evner til å påvirke andre og skape romantiske øyeblikk i hverdagen, for­teller Kristofer.

– Jeg falt med en gang for Kristofer sin sexy og tiltrekkende stemme. Den rungende latteren hans som man hører på milevis avstand og som er så fin og smittende. Vi elsker at vi kan ha dype samtaler inn i de sene nattetimer, og om alt mellom himmel og jord, sier Ida.

Hvordan er selve følelsen av for­elskelsen/kjærligheten?

– Vi gleder oss hele tiden til å se hver­andre, selv om en av oss nettopp har vært hos den andre. Det er et umettelig savn. Det er en varme i å ha et annet menneske som man vet betyr alt for en. Det gjør livet spennende fordi man kan undres over hvordan livet blir i tiden som kommer – sammen.

Hvordan kjennes den på kroppen?

– Det kjennes rett. Det er som når du går ut av huset og føler at du har glemt noe, og når man ser hverandre skjønner man at det var den andre man manglet.

Når går det fra en uforpliktende date til ekte kjærlighet?

– Vi forstod begge at dette var kjær­lighet på vår tredje date. Da vi lå i gresset ved Isdammen i Oslo. Det er vanskelig å si hva det var, men det oppstod en felles forståelse. Vi ble i lag relativt kort tid etter at vi begynte å date. Vi har fått stadfestet for oss selv flere ganger at dette var rett, ikke minst når vi så sterkt føler på lagfølelsen oss i mellom. Det er oss to i verden.

Foto: Privat LAGFØLELSEN: Ida og Kristofer kjenner sterkt på lagfølelsen dem imellom. Det er en følelse av at det er de to i verden.

Oda Marie Imingen Skjellet (20) og Jonas Østerhaug Andersen (21)

Hva var det som gjorde at dere ble forelsket?

– Vi møttes første gang på en veldig spontan pizzadate, men jeg skulle hjem til Hamar to dager etterpå. Han var veldig sjarmerende, og er det for ­så vidt fortsatt. Vi holdt kontakten og jeg skjønte jeg var forelska da han skulle besøke meg i Hamar. Jeg kunne ikke slutte å glise da jeg hentet ham på tog­stasjonen, forteller Oda.

– Etter første date gikk det bare opp­over. Etter å ha møtt henne flere ganger ville jeg bare være med henne mer og mer. Hun fikk meg til å føle meg trygg og ønsket, forteller Jonas.

Hvilke egenskaper ved den andre var det som gjorde dem spesielle?

– Hun er smart og helt unik, på både godt og vondt. Hun er nesten flink til alt, og det er tiltrekkende, sier Jonas.

– Han er morsom og får meg til å le. Både av glede og frustrasjon, spesielt når han surrer rundt og glemmer ting. Han er også veldig god til å lage mat, sier Oda.

Hvordan er selve følelsen av for­elskelsen/kjærligheten?

– Det er vanskelig å beskrive, den er sterk og gjør meg glad. Følelsen er definitivt god. Litt som å få kose med en hundevalp - du får bare en ball med kjærlighet på deg, sier Jonas.

– Det er en varm følelse, og en følelse av spenning og trygghet på samme tid. En veldig god følelse egentlig, sier Oda.

Hvordan kjennes den på kroppen?

– Det kribler inni meg og er varmt. Litt klisje, men det er sant. Det føles litt som sommerfugler i magen, spesielt når vi ser hverandre etter å ha vært borte fra hverandre en stund, forteller Jonas.

– Varm og god, som når du har drukket en kopp kakao og blir varm i hele kroppen. Slik føles det i hvert fall for meg. Det er som om du hører hjemme, forteller Oda.

Når går det fra en uforpliktende date til ekte kjærlighet?

– Jeg kjente det mest da jeg ikke var med henne. Fokuset ble på når jeg kunne se henne neste gang. Jeg skjønte jeg var forelska da jeg satt på toget hjem til Trondheim etter å ha besøkt henne i Hamar. Jeg ville ikke hjem, jeg ville bare ha en dag til med henne.

– Det var de lange telefonsamtalene som gjorde at jeg skjønte det var noe mer. Jeg gledet meg til dem hver kveld, og dette var jo før jeg flytta til Trondheim. Etterhvert som vi fikk vært mer med hverandre ble følelsene bare sterkere. Og nå er vi her, sammen i samme by, et halvt år etter at vi ble sammen. Vi er like, om ikke mer, forelska. Det er kjærlighet.

Foto: Antonia Mangold VILLE IKKE HJEM: Jonas visste han var forelsket i Oda da han hadde besøkt henne i Hamar og ikke ville dra hjem.

Sabina Dahle Johnsen (20) og Aline Rangøy Brunvoll (20)

Hva var det som gjorde at dere ble forelsket?

– Hun fanget oppmerksomheten min fra første stund. Når hun var til­stede fanget smilet hennes og de dårlige inn­øvde vitsene hennes hele meg. Uten at jeg med det første tenkte noe særlig over det, ønsket jeg å være der hun var, og skøyer­aktig prikking på skulderen be­tydde litt mer. Når hun var der, ville jeg enda litt nærmere. Hvordan kan en unngå å bli forelsket i et så herlig og fan­tastisk menneske? For hun er jo akku­rat det. Herlig og fantastisk, for­teller Sabina.

– Jeg forelsket meg i henne på av­stand, siden jeg la merke til utstrå­ling­en hennes og hvordan hun gjorde alle rundt seg glad. I tillegg er hun et stilig individ og det legger man ekstra godt merke til. Det var alltid masse lyd og liv rundt henne, så hver gang jeg hørte henne måtte jeg snike meg til å se. Av og til reagerte jeg på noen som hørtes ut som henne. Da gjorde hjertet mitt et lite hopp, sier Aline.

Hvilke egenskaper ved den andre var det som gjorde dem spesielle?

– Hennes evne til å gjøre alle rundt henne glad ved enhver anledning er noe jeg ser veldig opp til. Gjenskinnet av handlingene og personligheten hennes på dem hun omgås med er helt fan­tastisk å iaktta. Det får meg til å ville være et bedre menneske. Vi er som alle andre enig og uenig om ting, som religion for eksempel. Jeg er kristen og hun er ateist, og vi får ofte spørsmål om hvordan det påvirker forholdet. Men i realiteten spiller det ingen rolle. Jeg elsker måten hun ser verden på, og det gjør meg ikke noe mer usikker på mitt eget livssyn. Det gir meg heller en mulighet til å lære om kjærlighet fra et annet perspektiv, forteller Sabina.

– Den gode energien hun deler med dem rundt seg, det at hun er skikkelig kul og flink med mennesker. Hun er bevisst på dem rundt seg og gjør sitt beste for å få med seg alle. Det var flaks for meg, forteller Aline.

Hvordan er selve følelsen av for­elskelsen/kjærligheten?

– Følelsen er veldig varm og trygg, men samtidig veldig skjør. Det er noe jeg ikke nødvendigvis har følt så mye på før, ikke på den måten jeg gjør med henne iallfall. For hun er den eneste som får meg til å føle meg så bra, eller i det hele tatt bra nok. Ikke at det er grunnen til at jeg elsker Aline, men jeg klarer ikke å ikke tenke på henne. Jeg er veldig redd for å miste henne. Jeg tenker ikke på det ofte, men det er noe som ligger i underbevisstheten, og som får meg til å virkelig tenke over hvilken plass hun har. For det jeg har mest kjært, er også det jeg har mest skjørt, forteller Sabina.

– Følelsen er varm og trygg når vi er sammen. Den føles riktig og uunngåelig og den dominerer alle andre følelser. Det er vanskelig å konsentrere seg om noe annet når jeg vet at hun ikke har det bra. Hun er alltid øverst på lista mi. Det gjør vondt på en god måte hver gang vi er fra hverandre. Det er fint å tenke på at hun finnes selv om hun er langt borte, og at vi sees igjen før eller siden.

Hvordan kjennes den på kroppen?

– «I feel it in my fingers, I feel it in my toes», det er litt sånn. Jeg føler kjær­ligheten med hele meg. Hver gang jeg ser henne etter ikke å ha sett henne på en stund føler jeg på nervøsiteten som inntar kroppen. Ikke fordi jeg er u­sikker på noe som helst, men fordi det alltid føles litt nytt, men familiært å ha henne i mitt nærvær, sier Sabina.

– Det eneste kroppen min vil er å være helt inntil kroppen hennes. Jeg har lyst til å ligge helt stille ved siden av henne i minst hundre år og ikke bevege meg en millimeter, forteller Aline.

Når går det fra en uforpliktende date til ekte kjærlighet?

– Jeg visste det var kjærlighet da jeg merket at underbevisstheten min søkte henne, uten at jeg bevisst gikk inn for å få oppmerksomheten hennes. Det fikk meg til å tenke, for jeg var egentlig i et annet forhold da. Jeg konfronterte henne med en problemstilling: Er det mulig å like to personer på en gang? Vi snakket om det, men jeg visste jo egentlig svaret allerede. Jeg måtte bare få det ut, fordi jeg likte jo ikke flere, jeg likte bare henne. Kanskje det var jeg som prøvde å hinte til henne at det var henne jeg likte. Jeg ville ikke innrømmet dette da, men så kommer alle de reflekterte tankene i retrospekt, forteller Sabina.

– Jeg hadde hatt et par små forelsk­elser før, men denne gangen var det anner­ledes. Jeg var ikke livredd for å søke kontakt og vise at jeg var interessert, men jeg lette nok ekstra mye etter et signal om at hun likte meg tilbake. Jeg husker særlig de første gangene hun tok in­itia­tiv til klemmer, og hvor fantastisk det var å få oppmerksomhet tilbake. Det gikk ikke så veldig lang tid før vi skjønte at det var noe seriøst. Følelsen av kjær­lighet har vokst konstant siden da, avslutter Aline.