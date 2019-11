Lag dine egne tradisjoner

Selv om foreldrene dine hadde det bra på NTH, behøver ikke du å gjøre alt det de gjorde.

Denne høsten, slik som alle tidligere høster, kommer det opp en diskusjon rundt hvilke tradisjoner det er verdt å ta vare på. Man ser på opptakene til linjeforeningene og tenker på alle de andre tradisjonene som gjør Trondheim til den studentbyen den er. «Nu Klinger» er jo gøy å synge, men det er ikke like gøy med studenter som havner på legevakten på grunn av eddikskader. Det var mitt kull, så jeg har lov til å tulle med det.

Samfundet er intet unntak og jeg er klar over at jeg kaster stein i glasshus. Vi sitter i tradisjonens høyborg, og gjør fortsatt mange ting fordi «det er sånn vi alltid har gjort det». Da Frode Rinnan skrev «Nu Klinger» i 1929, skrev han den til UKErevyen Cassa Rossa, ikke for at vi skulle synge den 90 år senere. Det er hans ansvar hva han skrev og hvilke holdninger som fantes den gangen, men det er vårt ansvar at vi fortsetter å synge den.

Dette er egentlig debattert ihjel. Hvor tradisjonalister forblir tradisjonelle og kontrære forblir kontrære. Uansett hvilken side du er på kan vi enes om at tradisjoner er viktige. Det er det som er felles kultur, og det er gøy at vi alle kan de samme sangene når vi møtes.

Mitt mål er ikke å si hvilke tradisjoner vi kan og ikke kan ta vare på. Jeg vil heller oppfordre til å tørre å skape nye tradisjoner. Lag en ny dalje eller lær deg teksten til «Under domen» fra UKErevyen-17. Noen sier at man må gjøre ting tre ganger for at det skal være en tradisjon. Jeg mener heller at du bare kan kalle det det en tradisjon, så blir det det enda fortere.

Helt til sist vil jeg bare ha én ting klart: Selv om jeg sier at ting er en tradisjon fordi man kaller det en tradisjon, så gjelder ikke nødvendigvis den samme fleksibiliteten for alle deler av språket vårt. For språket vårt former oss. For eksempel blir ikke noe kjønnsnøytralt bare fordi man sier det er et kjønnsnøytralt ord. Jeg ser på dere Smøregutter, Gamlekara, Broderskapet, Bergmenn, Formenn og så mange andre.