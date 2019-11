En ny kveld med Erna

Tirsdag kveld samlet studenter seg igjen i Storsalen for å høre Erna Solberg svare på spørsmål rundt utdanning og klima.

Kvelden startet med en avslappet atmosfære, der statsministeren mimret om sin tid som student og fikk humoristiske dilemmaer fra konferansieren for å sette stemningen. Latter runget gjennom salen da Solberg letthjertet spøkte om både egne partimedlemmer og motstandere.

Ett av temaene som dukket opp var spørsmål knyttet til høyere utdanning, både med tanke på studiestøtte og hvor Solberg tenker at framtiden ligger for studenter. Spesielt ble det stilt spørsmål om tanken bak den nye studiestøtten.

— Jeg tenker at flere skal ta en hel grad, at de ikke bare skal ta et halvt år, men fullføre en bachelor. Samtidig er det sånn at vi trenger ungdom som fullfører grader, for det er viktig i arbeidslivet framover. Det har mye å si at du klarer å fullføre. Vi er nødt til å ha fokus på den voldsomme investeringen samfunnet gjør, sier Solberg.

Mindre administrasjon

Hun drøftet også hvor mange samfunnsvitere vi trenger opp mot hvor arbeidsmarkedet vil ligge i forhold til regjeringens kartlegginger.

— I framtiden trenger vi flere teknologer, Norge er for få i de såkalte STEM-fagene. Vi trenger lærere, flere sykepleiere og litt mindre av de som administrerer hverandre. Framtidens arbeidsmarked betyr at vi må rette oss mot ytelsene og jobbene som ikke bare er å administrere.

Et annet tema som ble diskutert var klima, og da spesielt i kontekst med statsbudsjettet som ble lagt fram tidligere i høst. Solberg la vekt på langtidsplanene regjeringen har for å nå lave utslipp.

— Vi bygger mye tog og jernbaner, men det tar lang tid. De vil ikke være på plass til 2030. Vi bygger et lavutslippssamfunn i Norge, forteller Solberg, og snakket videre om å fokusere på langtidsmål for mindre utslipp istedenfor å fokusere på ikke-langsiktige hastetiltak.

— Jeg mener vi skal være åpen i holdningen framover, om gode tiltak, gode teknologier, gode måter å jobbe framover. Det blir feil å fokusere på å stoppe utviklingen i Norge. Vi må stoppe utslippene.

Satser på Elgeseter gate

På spørsmål fra Under Dusken om hvorfor finansiering av nybygg ved Studentersamfundet falt ut av statsbudsjettet i år, snakket statsministeren om det helhetlige budsjettet til Trondheim og fokus på oppbygging i Elgeseter gate.

— Det er ganske mye penger til nybygg i Trondheim i det budsjettet vi har. I tillegg har vi lagt inn Elgeseter gate i denne ordningen. Det er relativ høy prioritering av Trondheim allerede i statsbudsjettet, forteller hun. Samtidig la hun til at hun ikke hadde oversikt over nybyggprosjektet ved Samfundet.