Vær med å skape Trondheims eget pepperkakeunivers

For første gang arrangerer Trondheim egen pepperkakeby. Prosjektleder Sarah Elise Gjemdal oppfordrer alle til å delta ved å sende inn pepperkakehus.

En pepperkakeby er en utstilling av ulike pepperkakekonstruksjoner som er innsendt fra forskjellige skoler, bedrifter eller bakelag. I år går Trondheim inn for å lage sin egen pepperkakeby for første gang, og trenger bidrag fra folket.

Dersom du ønsker å bidra med et pepperkakehus er det flere goder. Du vil få gratis inngang til pepperkakebyen, andelsbrev og en mulighet til at pepperkakehuset ditt blir kåret til folkets favoritt eller vinner årets jurypris. Temaet for årets pepperkakeby er «En by for alle». Fokuset ligger på å skape bevissthet på utenforskap i alle former samt synliggjøre arbeidet til Stiftelsen Sorgenfri.

– Stiftelsen Sorgenfri er en organisasjon som tilbyr jobb til mennesker som har falt utenfor ordinært arbeidsliv av enten rus eller psykiske lidelser. Når vi åpner pepperkakebyen ønsker vi at selgere av Gatemagasinet Sorgenfri skal føle at de har hele Trondheim i ryggen, forteller prosjektleder Sarah Elise Gjemdal.

Videre er pepperkakebyen både et veldedig og sosialt arrangement. Alt av inntekt som pepperkakebyen skaper vil gå til drift og utbedring av gatemagasinet Sorgenfris lokaler.

– Lokalene fungerer som en arbeidsplass og en sosial møteplass for selgere av gatemagasinet. Derfor er det viktig at overskuddet ikke bare går til å drifte lokalet, men også til å øke sikkerheten og fellesarealet i lokalet, forteller Gjemdal.

Gjemdal avslutter med å fortelle at selv om prosjektet har vært hektisk, har hun støtt på stort engasjement fra folk flest, og at hun ser på prosjektet som svært givende.