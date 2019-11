Stor lønnsforskjell blant professorer og ledere i akademia

Skattelistene for 2018 er ute, og for mange er dette muligheten til å dra fram bank-IDen uten å bli møtt med en saldo som roper etter hjelp.

De tar de store avgjørelsene og må svare til færre enn de fleste. Lederne i samfunnet tjener også mer enn den gjengse nordmann, og akademia-lederne er også i år representert på toppen av skattelistene. Alt er som kjent relativt, og blant de med høyest inntekt er ikke det å ha millioninntekt nødvendigvis synonymt med å tjene mest.

Rundt tre prosent av Trondheims skattebetalere tjente over den berømte milliongrensa i 2018. I all hovedsak er dette mennesker som sitter med mye ansvar og tunge verv. Vi har tatt en noen stikkprøver av ledere i forskjellige stillinger for å se hvem, hva og hvor det lønner seg å være om man vil meske seg blant inntektseliten i Trondheim.

Vi starter med den øverste lederen på NTNU. Avtroppende NTNU-rektor Gunnar Bovim har mange bein å stå på, og rektorjobben var bare toppen av lederverv-isberget. Han står registrert med en skattbar inntekt på kr 2.336.145 i 2018. Det plasserer Bovim blant de tre prosentene med høyest inntekt i Trondheim kommune med god margin, men det er fortsatt tre steinkast og litt til opp til toppen. Der ligger blant annet storinvestor Ivar Koteng med en inntekt på kr 42.080.373 foregående år.

Etter Bovim ser man i NTNU-sammenheng et lite gap, etterfulgt av blant annet 2018-prorektor Anne Borg på kr 1.376.155 og professor på institutt for sosiologi og statsvitenskap Aksel Tjora på kr 1.134.194. Det mest overraskende funnet blant stikkprøvene er likevel den store forskjellen professorene imellom. Mens noen er godt over millionen, befinner andre seg under snittet for Trondheim, med en skattbar inntekt på litt over kr 300.000.

Hvordan står disse tallene seg mot ledere innen politiske verv? Rita Ottervik, Trondheims lengstsittende ordfører og leder for Trondheim Arbeiderparti, havner med minst mulig margin under millionen med en inntekt på 999.211 kroner. Mari Holm Lønseth, leder for Trondheim Høyre, følger ikke alt for lang bak med en inntekt på kr 899.377. Det ble oppstyr da leder for Trondheim SV, Mona Berger og partiet hadde valgvake på Lokal Bar, et av mange utesteder uten tariffavtaler. Inntekten står derimot mer i tråd med politikken, der Berger noterer seg med en inntekt på 453.231 kroner.

Det ser altså ut til at det ikke er så aller verst å være NTNU-leder. Sammenligner vi det derimot igjen med andre lederverv i Trondheim, viser det seg at NTNU likevel ligger i et slags mellomsjikt. Direktør Grethe Aasved ved St. Olavs Hospital (3.870.614 kr), og konserndirektør Eli Aamot ved SINTEF (2.464.103 kr) viser at lønnsnivået til toppledere gjerne ligger mellom to til fire millioner i året.

Til slutt, for kuriositetens skyld: Hvordan måler avtroppende rektor Bovim seg med sine kolleger på fire sammenlignbare norske universiteter? Vi tar det i økonomi-kronologisk rekkefølge. Ikke overraskende kommer rektor Inge Jan Henjesand ved BI først ut med 2.350.339 kr. Deretter følger rektor Svein Stølen ved UiO med 1.637.400 kr, og rektor Dag Rune Olsen ved UiB med 1.292.579 kr. Sist ut er avtroppende rektor Bjørn Olsen ved Nord Universitet med 1.106.567 norske kroner tjent i 2018. Nok en statistisk seier for NTNU der altså.