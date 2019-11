NTNUI Orientering kritiserer vedtak som ekskluderer utenlandske utøvere i NM

Sist helg vedtok Kretsledermøtet i orientering at kun norske statsborgere kan ta medaljer, diplomer eller kongepokal i NM.

HER ER DEN NYE LOVTEKSTEN «I NM kan norske lag og deltakere som representerer norske klubber, delta. Utenlandske statsborgere må, for å kunne delta i NM eller HL, ha vært bosatt i Norge fra 1.januar og ha vært medlem av klubb tilsluttet NOF minst en måned. I seniorklassene skal NM-medaljer, diplomer og kongepokaler deles kun ut til norske statsborgere. I NM stafett for senior må et flertall av lagets utøvere være norske statsborgere for at laget skal kunne vinne medalje og diplomer.»



Endringer i kursiv.

Tirsdag kveld la NTNUI Orientering ut et innlegg på facebook der de protesterer mot vedtaket.

– Grunnen til at vi valgte å publisere innlegget er fordi vi ønsker at orientering skal være en inkluderende idrett, og at regelendringen kan føre til ekskludering av engasjerte orienteringsløpere og ildsjeler som bidrar i idretten, forteller Øystein Fruseth Christiansen, leder av NTNUI orientering.

Ildsjel brukt som grunnlag for lovendring

Det eksempelet som blir brukt som bakgrunn for regelendringen er NM i mellomdistanse i 2002, der Emil Wingstedt, som er svensk statsborger og daværende NTNUI-løper, vant. Dette får lederen av NTNUI orientering til å reagere.

– Det er uheldig at Wingstedt blir trukket fram som et eksempel i saken. Han har vært en stor ressursperson og har gitt mye for idretten, og bidratt til utviklingen av Halden SK, sier Christiansen.

NTNUI retter særlig kritikk mot selve prosessen rundt endringen av konkurranseregelen

– Vi føler det har vært en svak prosess bak forslaget på kretsledermøtet. De klubbene som faktisk blir berørt har ikke fått mulighet til å bli hørt saken, sier Christiansen.

Kritikk av prosessen

I innlegget på Facebook blir det påpekt at Kretsledermøtet som fattet vedtaket sist helg, ikke er et representativt demokratisk organ. Alle kretsene har nemlig like mange deltakere på Kretsmøtet, uavhengig av antall aktive orienteringsløpere.

En annen kritikk mot prosessen er at sakslisten til Kretsledermøtet bare lå ute i to uker og to dager. Det er fem dager for lite etter Forbundsstyrets regel om at sakslisten må ligge ute i minst tre uker.

– Endringen i konkurranseregelen vedtatt av kretsledermøtet er i henhold til våre lover, sier president Astrid Waaler Kaas i Norsk Orientering.

Foto: Norsk Orientering President Astrid Waaler Kaas i Norsk Orientering

Utenlandske deltakere fortsatt velkomne

I innlegget kritiserer NTNUI også selve vedtaket, og beskriver det som trist at norsk Orientering arbeider for å ekskludere utenlandske utøvere.

Kaas ønsker å presisere at de som ikke er norske statsborgere er hjertelig velkommen til å delta på NM.

– Bakgrunnen for vedtaket er at en ønsker at medaljer og kongepokal i NM skal deles ut til norske statsborgere, sier Kaas.

Samtidig tar presidenten i norsk orientering selvkritikk på hvordan prosessen har blitt gjennomført, og sier at hun var overrasket over reaksjonene som har kommet i etterkant av vedtaket.

– Vi kunne ha gjort en høringsrunde og gjort et bedre forarbeid i forkant av vedtaket, sier Kaas.

Øystein F. Christiansen håper forbundet har lært av saken.

– Jeg har veldig troen på at vi kommer til å få bedre informasjon om denne saken, og at forbundet har sett verdien av åpenhet i debatten.

